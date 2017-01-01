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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Milletvekili Açıkgöz, Çardak köyünde referandumu anlattı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:02
Milletvekili Açıkgöz, Çardak köyünde referandumu anlattı
Milletvekili Açıkgöz, Çardak köyünde referandumu anlattı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum öncesinde çalışmalarına Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde devam etti.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz referandum çalışmaları kapsamında Çardak köyüne yaptığı ziyarette büyük ilgi gördü. Burada köylülere referandumun Türkiye'ye neler kazandıracağını anlatan milletvekili Açıkgöz merak edilen soruları da cevapladı. Açıkgöz, "Çiftçimiz, üreticimiz evet ile geleceğini güvence altına alıyor. Millet iradesini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile doğrudan yönetime yansıtıyor. Büyüyen Nevşehir ve güçlü Türkiye yolunda beraberiz. Hayırcılara bir bakın, yandaşları kim? Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler, millet iradesini hiçe sayanlar. Yalan siyaseti yapmadık. Sizlerin, aziz milletimizin desteği ile ne söylediysek yaptık. Şimdi söz de karar da aziz milletimizin olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizim amacımız demokrasisi ve ekonomisi büyümüş, iç sorunlarından kurtulmuş ve terörle enerjisini tüketmeyen bir Türkiye oluşturmak. Milletimiz 15 Temmuz'da darbecilere geçit vermedi, bu bir parti seçimi değil 16 Nisan'da Tek bayrak için, tek vatan için, tek millet için, tek devlet için" diye konuştu.
(COŞ-SK)

08.04.2017 11:10:19 TSI
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