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Otizmli çocuklar Doğal Yaşam Merkezini gezdi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Otizmli çocuklar, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezini ziyaret etti.

Ziyarete, Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği (OFDER) Başkanı Telat Türeli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı temsilcileri, Türk Sanat Müziği Devlet Sanatçısı İnci Çayırlı, otizmli çocukların velileri de katıldı.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, otizmli çocukları ve beraberindekileri, Doğal Yaşam Merkezini gezdirip ve merkez hakkında bilgiler verdi. Selek, "Sağlıklı Toplum ve Sağlıklı Çevre hedefimize ulaşmak için insana, çevreye ve sokak hayvanlarına duyarlı bir biçimde çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Türk Sanat Müziği İnci Çayırlı ise, otizmli çocuklardan oluşan bir müzik korosu oluşturacağını ve müzik yeteneklerini ortaya çıkaracağını söyledi.

OFDER Başkanı Telat Türeli de, "Otizmli çocuklarımızı, Doğal Yaşam Merkezine getirerek gezdirdik ve bilgi sahibi olmalarını sağladık" ifadelerini kullandı.

(İHA-KÇ)



08.04.2017 11:12:30 TSI

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