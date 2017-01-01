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İnönü'de vatandaşların talepleri dinlendi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in İnönü ilçesi Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan ve yapılması planlanan projelerle ilgili bilgiler verdi.

Seyitali Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bozkurt, mahallede yapılan ve yapılması planlanan projeler ile ilgili istişare toplantısı yaptı. Erenköy Mahallesinde de vatandaşlarla bir araya gelen ilçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan ve Başkan Kadir Bozkurt, kamu kurum amirleri, mahalle muhtarı ve mahallelilerle sohbet etti. Toplantı kapsamında mahalle vatandaşlarının kamu kurumları ile iletişimi sağlanırken istek ve talepler de dinlenerek notlar alındı.

(KA-KÇ)



08.04.2017 11:15:57 TSI

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