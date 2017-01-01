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Akhisarlılar doğru ellerden egzersiz hareketlerini öğrendi



(Fotoğraflı)



Barış Gezici

MANİSA (İHA) - 8 Nisan Dünya Fizyoterapistler Günü nedeniyle, Akhisar Belediyesi destekleriyle Türkiye Fizyoterapistler Derneği tarafından 'Doğru ellerden egzersiz' etkinliği Akhisar Belediye Şehir Stadyumunda gerçekleşti. Etkinliğe katılanlar doğru egzersiz hareketlerini öğrenerek güne sağlıkla başladı.

Uzman Fizyoterapist Tuna Özdemir eşliğinde açık havada özellikle bel-boyun sağlığına yönelik, vücut düzgünlüğünü sağlayacak basit ve etkili egzersizler yapıldı. Fizyoterapist Tuna Özdemir tarafından bireylere özel planlanan fiziksel aktivitenin mevcut sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı yaşlanmada önemi vurgulandı.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Akhisar temsilcisi Tuna Özdemir egzersizler öncesi yaptığı açıklamada, "8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler günüdür. Biz Fizyoterapistler; her türlü yaralanma veya hastalık sonrasında ortaya çıkan hareket bozukluklarında, yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında, uzman hekimin tanısı sonrasında, fizyoterapiye özel değerlendirme ve tedavi programını planlayan, uygulayan; sağlık ve yaşam kalitesini arttıran uzman sağlık çalışanlarıyız. Halkımızın özellikle bel-boyun sağlığına yönelik, vücut düzgünlüğünü sağlayacak basit ve etkili egzersizler bu alanda uzman fizyoterapistlerce aynı anda yaptırılacak ve öğretilecektir. Fizyoterapist tarafından bireylere özel planlanan fiziksel aktivitenin mevcut sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı yaşlanmada önemi oldukça büyüktür. Fiziksel aktivite, modern toplumların karşı karşıya kaldığı en önemli sağlık problemlerinden birisi olan obezitenin önlenmesini, enerji dengesinin ve vücut ağırlığının kontrolünü sağlamaktadır. Düzenli yapılan fiziksel aktiviteler; hipertansiyon ve inme riskini azaltır, kan yağlarını ve kolesterolü düzenler, kas kitlesini arttırır, kemik yapısını güçlendirerek osteoporoz ve düşmeye bağlı kemik kırıkları riskini azaltır. Ayrıca depresyon, anksiyete ile mücadelede de rol alır" dedi.

Kısa bilgilendirmenin ardından sabah saat 08.30'da başlayan 'Doğru ellerden egzersiz' etkinliği Fizyoterapist Tuna Özdemir eşliğinde yaklaşık 45 dakika sürdü. Egzersizlerin sadece 1 gün değil hayatın her anında su gibi ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Fizyoterapist Tuna Özdemir katılımcılara bu egzersizlerin devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

(BG-SC)



08.04.2017 11:16:08 TSI

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