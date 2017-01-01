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Sigarayı bırakmak, kalp hastalığı riskini yüzde 50 azaltıyor

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:08
Sigarayı bırakmak, kalp hastalığı riskini yüzde 50 azaltıyor
Sigarayı bırakmak, kalp hastalığı riskini yüzde 50 azaltıyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, sadece sigaranın bırakılmasıyla bile ilk 1-2 yıl içinde kalp hastalıkları riskinin yüzde 50 düştüğünü söyledi.
Prof. Dr. Ergün Seyfeli, istatistiklere göre, dünyada yılda yaklaşık18 milyon, ülkemizde ise 200-250 bin kişi kalp damar hastalıklarına bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini ifade etti. Kalp hastalığına davetiye çıkaran risklerin başında sigara, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, diyabet, genetik faktörler, şişmanlık, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ergün Seyfeli, hastalıktan küçük önlemlerle korunabileceğinin altını çizdi.
Sigara, içeni de çevresini de etkiliyor
Kalp sağlığının önlenebilir risk faktörleri açısından sigaranın ilk sırada geldiğini söyleyen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, sadece dumana maruz kalmanın bile kalp ve diğer birçok organ hastalığı açısından risk oluşturduğunu vurguladı. Sigaranın içinde bulunan kimyasal maddelerin kalp damarlarına zarar vererek damar tıkanıklığına yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Ergün Seyfeli bu durumun kalp krizi ve inme riskini de artırdığına işaret etti.
Hareket etmiyoruz!
Kalp sağlığı açısından en önemli korunma yönteminin, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam olduğuna da değinen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, "Araştırmalar, ülkemizde, nüfusunun yüzde 70'inin hareketsiz bir yaşam tarzı olduğunu gösteriyor. Aslında egzersiz için çok fazla zaman ayırmaya ihtiyacımız yok. Her gün en az 30-45 dakika tempolu egzersiz yapmak kalp sağlığını korumak için yeterli oluyor. Özellikle tempolu yürüyüşler, aerobik ve yüzme tercih edilebilecek egzersizler arasında yer alıyor" dedi.
Ne yediğimiz, ne hastası olacağımızı gösteriyor
Yediklerimizin ne hastası olabileceğimizin en önemli göstergesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, başta kalp ve kanser olmak üzere hastalıklardan korunmak adına doğru beslenme alışkanlıkları konusunda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
"Beslenmenin dengeli ve düzenli olması önem taşıyor. Bunun için de öncelikle bedenimiz için hangi besinlerin gerekli olduğunun öğrenilmesi gerekiyor. Gıda çeşitliliğinin artırılmasının yanında mevsiminde yetişen doğal ürünler tüketilmeli. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, katı yağlardan ve özellikle sakatat tarzı gıdalardan uzak durmak ve tuz alımını da kısıtlamak gerekiyor. Besin maddelerinde yağ, protein ve karbonhidrat dengesine dikkat ederek, günlük alınan enerjinin yüzde 10-15'inin yağlardan, yüzde 60-70'inin karbonhidratlardan oluşmasına özen gösterilmeli. Ayrıca, yemek öğünlerini atlamamak, akşam yemeklerinin daha hafif ve sindirimi kolay olan gıdaları tercih etmek doğru beslenme önerileri arasında yer alıyor. Son olarak da sofradan doymadan kalkmayı öğrenmemiz gerekiyor."
Sessiz kalp krizlerinin nedenlerin biri, diyabet
Hastaların yaklaşık yüzde 80'inde sigara, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliğinin bir arada bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Ergün Seyfeli, risk faktörlerinin artmasıyla birlikte kalp hastalıklarına yakalanma oranının da yükseldiğini belirtti. Tek başına diyabet varlığının bile sessiz kalp krizlerinin önemli nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, "Bu hastalar diyabeti olmayan birine göre kalp krizi açısından 2-4 kat daha fazla risk altındadır. Ve maalesef diyabet hastalarının da ölüm nedenlerinin yüzde 60-70'i kalp damar hastalığına bağlı yaşanıyor" ifadelerinde bulundu.
(SK)

08.04.2017 11:17:05 TSI
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