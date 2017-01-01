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TÜROFED'den Vali Aktaş'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Dinler ve Koordinatör Necip Boz Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

TÜROFED Koordinatörü Necip Boz Türkiye Otelciler Federasyonu, TÜROFED kuruluşunda, bir meslek örgütü olarak üyelerine daha iyi hizmet verebilmeyi, sektörü geleceğe hazırlamak ve doğru yönlendirmeyi, daha etkin ve donanımlı bir örgütsel yapılanmayı sağlamayı, yasal statüde hizmet sunmayı, Ankara'da sektörün sesini daha güçlü duyurabilmeyi, Türkiye genelinde daha yaygın şubelerle sektöre hizmet verebilmeyi ve güç birliği için çaba gösterdiklerini ifade ederek birlik ve beraberlik için çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti.

Vali Aktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek yeni turizm sezonunun ülkemiz açısından çok verimli ve çok daha iyi geçmesi temennisinde bulundu. (COŞ-SK)



08.04.2017 11:18:01 TSI

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