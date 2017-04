YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkiye Şampiyonu Özge Yılmaz, masa tenisi şovu yaptı

Türkiye Şampiyonu Özge Yılmaz, masa tenisi şovu yaptı



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe tam destek verdi. Bir AVM'nin zemin katına yerleştirilen 3 ayrı masada sporcular, ellerine aldıkları raketlerle tenis oynadı.

'Dünya Masa Tenisi Gününde Kayseri Masa Tenisi Oynuyor' etkinliğinde, Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman, Burçin Mermer, Rabia Şahiner'den oluşan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı, günün anlam ve önemi konusunda farkındalık oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, "6 Nisan Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından 'Dünya Herkes için Masa Tenisi Günü' diye ilan edilerek, farklı etkinliklerle kutlanmaktadır. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde düzenlenen etkinliğe tam destek sağladık. Masa tenisi takımımız; Kayserispor'dan sonra Süper Lig'de oynayan ikinci takımımızdır. Takımımız, elde ettiği başarılar sayesinde adlarını tarihe altın harflerle yazdırdı. Kocasinan Belediye Spor Kulübü'nden Milli Takımda forma giyen 6 sporcumuz var. Ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bu anlamlı günde emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlara, antrenör Halil Adak'a ve sporcularımıza teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, Türkiye Şampiyonu Özge Yılmaz, masa tenisindeki performansıyla göz doldurdu. Yıldızlar kategorisi sporcusu olarak büyükler Türkiye Şampiyonasında final oynama başarısı elde eden ilk isim Özge Yılmaz, alışveriş merkezinde oynadığı masa tenisiyle adeta şov yaptı.

08.04.2017 11:21:36 TSI

