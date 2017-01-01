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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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İnönü'de referandum çalışmaları

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:13
İnönü'de referandum çalışmaları
İnönü'de referandum çalışmaları

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde çalışmalar devam ediyor.
Kümbet Yeniköy Mahallesinde referandum çalışmaları kapsamında İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Hasan Kırıkçı, meclis üyeleri ve mahalle muhtarı vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması hakkında gündeme dair sorular cevaplanırken mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar üzerine de istişare yapıldı.
(KA-KÇ)

08.04.2017 11:21:42 TSI
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