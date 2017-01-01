08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:23
İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı
İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA)  Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Toplantısı, Vali Mehmet Ceylan başkanlığında yapıldı.
Tekirdağ Polisevi'nde yapılan toplantıda, Tekirdağ'ın eğitimle ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi, tekli eğitime geçiş koşullarının değerlendirilmesi, derslik başına düşen öğrenci sayısı hususları ve bunlara bağlı olarak Tekirdağ'daki eğitim kalitesinin değerlendirilmesi, eğitim kurumlarının onarım ve güçlendirme işleri, yapılacak olan yeni eğitim yatırımları ile hayırseverlerin bağışlamış olduğu okul yatırımları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Toplantıya Vali Ceylan'ın yanı sıra, Vali Yardımcıları Tayyar Şaşmaz ve Suat Yıldız, İlçe Kaymakamları, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Ömer Albayrak, İl Defterdarı Mehmet Malanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.
(HLD-MK-Y)

08.04.2017 11:31:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Albayrak, Saray Romanlar Derneği'ni ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK, SARAY ROMANLAR DERNEĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Malkara'da 250 fidan toprakla buluştu
YEREL

MALKARA'DA 250 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Malkara'da kadın çiftçiler, girişimcilik sertifikası aldı
YEREL

MALKARA'DA KADIN ÇİFTÇİLER, GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI ALDI
TEKİF, işveren ve öğrencileri bir araya getirdi
YEREL

TEKİF, İŞVEREN VE ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ
Başkan Albayrak'ın, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK'IN, 8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ MESAJI
Süleymanpaşa Belediyesinin yeni binası için proje yarışması düzenlenecek
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİNİN YENİ BİNASI İÇİN PROJE YARIŞMASI DÜZENLENECEK
57'nci Alay onuruna resepsiyon
YEREL

57'NCİ ALAY ONURUNA RESEPSİYON
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ersoy:
YEREL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKAN YARDIMCISI ERSOY:

Freni boşalan beton mikseri park halindeki araçlara zarar verdi
YEREL

FRENİ BOŞALAN BETON MİKSERİ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Tekirdağ'da ev yangını
YEREL

TEKİRDAĞ'DA EV YANGINI
Uykuları kaçıran isale hattı açıldı
YEREL

UYKULARI KAÇIRAN İSALE HATTI AÇILDI
TREPAŞ, Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'ni devreye aldı
YEREL

TREPAŞ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜM SİSTEMİ'Nİ DEVREYE ALDI
Malkara'da kooperatif seçimleri
YEREL

MALKARA'DA KOOPERATİF SEÇİMLERİ
Öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtıldı
YEREL

ÖĞRENCİLERE DİŞ FIRÇASI VE MACUNU DAĞITILDI
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop:
YEREL

TBMM ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞENTOP:
Şehit Polis İsmet Yiğit mezarı başında anıldı
YEREL

ŞEHİT POLİS İSMET YİĞİT MEZARI BAŞINDA ANILDI
Başkan Albayrak Kapaklı'da muhtarlarla buluştu
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK KAPAKLI'DA MUHTARLARLA BULUŞTU
Alternatif Sahne genç tiyatrocuları ağırladı
YEREL

ALTERNATİF SAHNE GENÇ TİYATROCULARI AĞIRLADI
Eşkinat ile Yel Tekirdağ için buluştu
YEREL

EŞKİNAT İLE YEL TEKİRDAĞ İÇİN BULUŞTU
Fen İşleri Çorlu-Ergene şantiyesi hizmete başladı
YEREL

FEN İŞLERİ ÇORLU-ERGENE ŞANTİYESİ HİZMETE BAŞLADI
Ergene İlçesi İçme Suyu Tesisleri hizmete açıldı
YEREL

ERGENE İLÇESİ İÇME SUYU TESİSLERİ HİZMETE AÇILDI
TESKİ personeline sosyal medya eğitimi
YEREL

TESKİ PERSONELİNE SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ
İçişleri Bakanı Soylu, STK temsilcileriyle buluştu
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası