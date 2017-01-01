YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Süt destekleri yattı

Süt destekleri yattı



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Demircan, Ekim, Kasım, Aralık dönemine ait süt desteklerinin yattığını söyledi.

Demircan, "Ekim, Kasım, Aralık dönemine ait süt destekleri T.C. kimlik numaralarına göre üreticilerimizin Ziraat Bankası hesaplarına ödenmeye başlanmıştır. T.C. kimlik numaralarının son u 0 ile biten üreticilerimizin destekleri 31.03.2017 tarihinde T.C. kimlik numaralarının sonu 2 ve 4 ile bitenler 7 Nisan 2017 tarihinde, 6 ve 8 ile bitenlerin destekleri 14 Nisan 2017 tarihinde ödenecektir. İlimiz geneli 5 bin 236 üreticinin ürettiği 67 milyon 484 bin 776 litre inek sütü karşılığında 3 milyon 796 bin 192,26 TL destekleme ödemesi yapıldı' dedi.

Birlik ile sütünü pazarlayanların avantajlı olduğunu kaydeden Demircan, "Destekleme birim fiyatları birliğimiz aracılığı ile sütünü pazarlayan üreticilerimiz litre başına 0,08 kuruş destek almaktadırlar. Sütünü firmaya kendileri pazarlayan üreticilerimiz litre başına 0,05 kuruş destek almışlardır' ifadelerini kullandı.

(KA-ÖK-Y)



08.04.2017 11:31:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER