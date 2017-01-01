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57'nci Alay onuruna resepsiyon



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çanakkale Savaşı'nda vermiş olduğu mücadele ile tarih yazan 57'nci Alay'ı anmak için 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi onuruna resepsiyon düzenledi.

Namık Kemal Üniversitesi Akademi Restoranda düzenlenen resepsiyonda 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, yürüyüşün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Resepsiyonda konuşan Vali Ceylan, "57'nci Alay'ın 1915'te yapmış olduğu kutsal yürüyüş ve göstermiş olduğu kahramanlık, bugün de sizler sayesinde yaşatılmaya çalışılıyor. Bundan sonra da bu anlamlı ve kutsal yürüyüş devam edecektir. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Resepsiyona Vali Mehmet Ceylan, Garnizon Komutanı Vekili Albay Şükrü Şenduran, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren ve 57. Alay Yürüyüş Komitesi Üyeleri katıldı.

(HLD-MK-Y)



08.04.2017 11:32:51 TSI

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