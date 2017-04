YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Partili Cora "Hep aynı plak dönüyor"

TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türkiye'nin yıllardır aynı kısır döngü içinde var olmaya çalıştığını belirterek 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yıllardır hükümet modelinin tartışıldığını hatırlatan Cora "Mevcut sistemin sürekli darbe ürettiğini biliyoruz. Madem bu sistem çok iyiydi milletin seçtiği bir Başbakan eften püften nedenlerle niçin asıldı, her on yılda bir niçin darbeler ve muhtıralar yaşadık, niçin sürekli kriz , cumhurbaşkanı - Başbakan kavgası, çatışmalar, koalisyonlar belirsizlikler, milletvekili transferleri, bakanlık pazarlıkları, terör ve çözümsüzlükler yaşadık. Şimdi aynı hataları , aynı sıkıntıları , aynı sorunları torunlarımıza bırakmayalım diyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesine de açıklık getiren Cora, "15 Temmuz'dan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesiyle beraber bu dışarıdan müdahaleye açık sistemin yerine daha güçlü bir yönetim sistemine imkan veren bir model geliştirildi.bir mutabakat zemini oluştu.Geçmişte yaşanan sorunların çözümü için iki olay formalizme edildi. Birincisi çift başlılık ortadan kalkması gerekiyordu. Her zaman benzer yetkilere sahip ve halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ve Başbakan mutlak bir uyum içinde olmazlar. Başbakanlık makamını cumhurbaşkanlığı makamı ile birleştirdik. Halkın başkanı kim belli oldu. Yetki ve sorumluluklarını belirledik" diye konuştu.

"Mevcut sistemde her zaman bir siyasi partinin tek başına iktidar olması mümkün değildir" diyen Cora "Tek başına iktidarların sandıktan çıkmadığı koalisyon dönemlerinde özellikle Türkiye'de koalisyon kültürünün tam oturmaması nedeniyle hükümetlerin her an yıkılacağı endişesi ve beklentisi, bürokratik oligarşinin oluşmasına neden olmuştur. Nasıl olsa bu hükmet yıkılacak diye bürokratlar işi savsaklamakta dolayısı ile Türkiye bir adım ileri gidememiştir.Bunu geçmişte gördük. Bir yatırımın tamamlanma süresi en az 10 yıl sürüyordu. AK Parti'nin tek başına iktidar olması ile birlikte bu süre 3 yıla düştü ama neden 1 yıla 1,5 yıla düşmesin. Bir taraftan yargı müdahale edecek, bir taraftan bürokratlar müdahale edecek, bir taraftan çevreciler müdahale edecek, bir taraftan rantçı sermaye müdahale edecek, bir taraftan basında manşetler müdahale edecek ve sistemi tamamen kilitleyecek bir pozisyon oluşturacaklar. Ondan sonra yatırımlar neden tamamlanmadı diye halkın önüne atacaklar.Ülkede yıllardır bu plağı dinliyoruz. Artık sandıktan hep istikrar çıkacak" şeklinde konuştu.

Geçmişten günümüze milletin oylarıyla seçilen hükümetlerin ülkeyi yönetmediğine ve idare ettiğine değinen Cora, şunları söyledi:

"Bu sistem iktidarlara muktedir olma imkanı tanınmadı. Biz önerdiğimiz hükümet modeli ile bu ülkeyi artık idare etmeyeceğiz tam manası ile yöneteceğiz. Milletin oylarınızla seçilen iktidarlar Türkiye'yi yönetmedi hep idare etmek durumunda kaldılar. Ne zaman yönetmeye kalktı o zaman otur dediler. Ne zaman Avrupa ile Dünya ile yarışır projeler ortaya koyduk "Hadi oradan otur bu işler senin işin değil" dediler. 'Onları biz yaparız sana satarız' dediler. Bu yüzden biz 'Yeter sözde kararda yetkide milletindir' diyoruz ve sistemi değiştiriyoruz. Çift başlılığı ortadan kaldırıyoruz. istikrarı kalıcı hale getiriyoruz.yasama da yürütme de yani milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı aynı süre için aynı anda ayrı sandıklarda oylanacak .Çıkan sonuca herkes saygı gösterecek.Birbirlerine müdahale edemeyecekler.Herkes işini yapacak.süre bittiğinde herkes millete hesap verecek. Yeter söz Milletin derken artık aynı plağı dinlemeyeceğiz."

