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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Süleymanpaşa Belediyesinin yeni binası için proje yarışması düzenlenecek

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:29
Süleymanpaşa Belediyesinin yeni binası için proje yarışması düzenlenecek
Süleymanpaşa Belediyesinin yeni binası için proje yarışması düzenlenecek

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA)  Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, yıkılacak olan otogarın arsasında inşa edilecek yeni hizmet binası için proje yarışması yapılacak.
Süleymanpaşa Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısında Süleymanpaşa Belediyesinin yeni binası için yapılması planlanan proje yarışması oy birliği ile kabul edildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ihaleye çıkılarak en ucuz maliyete göre yapılacak proje çiziminin önüne geçmek için yarışmanın önemli olduğunu dile getirdi.
Başkan Eşkinat, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin otogar binasını yapması ve alanı boşaltması ile beraber temel atması ile aşağı yukarı 1 yıllık bir süreç var. Yarışmaya gitmek istememizin sebebi ihale koşullarında uygun olmayan bir projenin ihaleyi kazanması sonucu oluşabilecek istenmeyen durum. Neticede bu bir fikir sanat işidir. Bir belediye binası şehrin sembol binasıdır. Herhangi bir biçimde parasal ölçümler yerine yarışma yapmak çok daha mantıklıdır. İhalesi ile birlikte bir yıllık süreçte projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, maddenin kabul edilmesinin ardından Kamu İhale Kurumunun yönetmeliğine uygun olarak düzenlenecek serbest ulusal mimari proje yarışması için çalışmalara başlandı. Yarışma ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından duyurulacağı belirtildi.
(YG-MK-Y)

08.04.2017 11:37:13 TSI
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