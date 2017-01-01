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Kütahya Barosu'ndan Futbol Turnuvası



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Barosunun düzenlediği 4. Geleneksel Futbol Turnuvası Başkanı Ahmet Atam ve Kişisel Gelişim ve Davranış Uzmanı Kunter Kurt'un katılımı ve başlama vuruşu ile başladı.

8 Nisan-13 Mayıs tarihleri arası sürecek olan turnuvaya, merhum avukat Sadık Atakan'ın ismi verildi.

Başkan Ahmet Atam, "Turnuvaya 16 takım katılıyor. Ayrıca turnuva Kütahya çapında organize edilen en kapsamlı turnuva özelliğini taşıyor. Kütahya Barosu olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz" diye konuştu. (EFE)



08.04.2017 11:40:14 TSI

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