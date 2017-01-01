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Medikal sektöründe tahsilat sıkıntısı



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ANTALYA (İHA) - Akdeniz Medikalciler Derneği Başkanı Şeref Eskin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 17'inci Grup Meslek Komitesi Başkanı Ümit Kalkan, ATSO Meclis Üyesi Tayyar Gökçek ve medikal sektör temsilcileri Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti.

Ziyarette sektör temsilcilerinin sıkıntılarını aktaran Akdeniz Medikalciler Derneği Başkanı Şeref Eskin, en büyük problemlerinin tahsilat sorunu olduğuna dikkat çekti.

Medikal firmalarının 2015 yılından beri üniversite hastanesinden tahsilat yapmakta zorlandığı hatırlatan başkan Davut Çetin, "Aldığımız bilgilere göre Isparta, Ankara ve Türkiye'de değişik illerde Üniversite Hastaneleri de mali açıdan zorluklar yaşıyorlar. Hastanelere nefes aldırmak üzere ek bir fon aktarılması gerekiyor. Mevcut durumda üniversite hastaneleri ödeme için 35-40 aya uzanan sürelerle gün veriyorlar. Bu ödeme sistemi, hastaneye mal satan işletmenin de fiyatını belirlemesinde etkili oluyor. Malı satan belirsiz olan ödeme süresi farkını fiyatlara yediriyor ve fiyatlar fahiş noktalara çıkıyor. Bu sistem hem üniversite hastane bütçelerine zarar veriyor, hem de sistemi tıkıyor ve çarkların dönmesini engelliyor. Hastanelere ödemelerini kısa vadede yapabilecek fonlar aktarılırsa bu sarmaldan çıkılacaktır. Böylece hem sektör alacağını tahsil etmiş olacak, hem de hastanenin ödemelerini kısa vadede zamanında yapılıyor olması malı ucuza almasını sağlayacak ve pazarlık gücünü artıracaktır. Böylece üniversite de sektör de bu işten kazanacaktır' dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



08.04.2017 11:40:23 TSI

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