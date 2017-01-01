08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anız yangınlarının önlenmesine yönelik eğitim verildi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:38
Anız yangınlarının önlenmesine yönelik eğitim verildi
Anız yangınlarının önlenmesine yönelik eğitim verildi
- Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından köy ve merkez çevre ortaokulu ve ilk okullarında anız yangınları konusunda bilgilendirme eğitimleri yapıldı

(Fotoğraflı)

Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından köy ve merkez çevre ortaokulu ve ilk okullarında anız yangınları konusunda bilgilendirme eğitimleri yapıldı.
Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, anız yakmanın çevreye, doğaya ve milli ekonomiye telafisi imkânsız büyük zararlar verdiğini söyledi.
Gerek tedbirsizlik ve dikkatsizlik gerekse ikinci ürün ekimi öncesinde hasat artıklarının yakıldığını hatırlatan Sağlam, "Bu yanlış uygulamanın, Bakanlığımız genelgelerinin ilgili maddesi gereği, 'Anız Yangınlarının Önlenmesi' için eğitim ve yayım çalışmalarına öncelik verilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile eğitim verilmek üzere köy ortaokulları, merkez çevre ortaokulu ve köy ilkokullarını kapsayan eğitim programı devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Eğitimlerdeki hedefin daha fazla hedef kitleye ulaşarak anız yakmanın zararları konusunda bilinç oluşturmak olduğunun ifade eden Sağlam, "Her yıl olduğu gibi Valiliğimiz (2017/1) ilgili genelgeleri doğrultusunda İl Müdürlüğümüzce hazırlanan eğitim programı kapsamında konunun öneminin eğitim çağındaki öğrencilere anlatılması için köy okullarında 'Anız Yakmanın Teknik-Ekonomik ve Sosyal Zararları' konusunda teknik elemanlarımızca görsel yayın cihazları eşliğinde eğitim verilmektedir. Eğitim verilen öğrencilere konuyla ilgili liflet ve slogan içeren promosyon ürünleri de dağıtılmıştır" dedi.
(KSM-Y)

08.04.2017 11:45:49 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Osmaniye'de fabrikadaki gaz zehirlenmesi
YEREL

GÜNCELLEME - OSMANİYE'DE FABRİKADAKİ GAZ ZEHİRLENMESİ
Osmaniye'de fabrikada klor gazı zehirlenmesi
YEREL

OSMANİYE'DE FABRİKADA KLOR GAZI ZEHİRLENMESİ
Osmaniye Ticaret Borsası
YEREL

OSMANİYE TİCARET BORSASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası