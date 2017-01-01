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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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İHH gönüllülerinden kermes

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:38
İHH gönüllülerinden kermes
İHH gönüllülerinden kermes

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - İnsani Yardım Vakfı (İHH) Lüleburgaz Gönüllüleri, Somali ve Suriye İdlib'de yaşayanlar için kermes düzenledi.
İHH Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Havva İsa, Sokollu Mehmet Paşa Camii avlusunda düzenlenen kermesin 2 gün süreceğini söyledi. Kermes hakkında bilgi veren İsa, "Somali ve Suriye İdlib halkları yararına kermes düzenliyoruz. Sokullu Mehmet Paşa Camii avlusunda kermesimizi düzenledik. Halkımız bu konuda duyarlı kermese ilgi gösteriyorlar. Duyarlılık gösterip bu çalışmalara emek veren, destek olan tüm gönüllülere teşekkür ediyorum" dedi.
(KA-MK-Y)

08.04.2017 11:45:53 TSI
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