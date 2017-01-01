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Başkan Kamil Saraçoğlu: Yoncalı'daki tarihi yapı tekrar hamam olabilir

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:44
Başkan Kamil Saraçoğlu: Yoncalı'daki tarihi yapı tekrar hamam olabilir
Başkan Kamil Saraçoğlu: Yoncalı'daki tarihi yapı tekrar hamam olabilir

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet H. Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya'nın termal turizm bölgesi Yoncalı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
İncelemede, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık ile kurul üyeleri de hazır bulundu.
Vali Nayir ile Başkan Saraçoğlu ilk olarak Tarihi Büyük Hamam ile Tarihi küçük Hamam'ı inceledi.
Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, Vali Ahmet H. Nayir ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na bilgiler verdi.
Daha sonra sırasıyla 1233 yılında yaptırılan 1. Alaaddin Keykubat Camisi ile Çelik Hamamı'nda incelemelerde bulunuldu.
Yoncalı'nın canlandırılması noktasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Halkın bizden yoğun olarak talep ettiği Tarihi Hamam'ın tekrar hamam olarak kullanılması noktasında yapılan restorasyon çalışması yeniden ele alınacak. 1233 yılında yaptırılan 1. Alaaddin Keykubat Camisi ile beraber bu bölgenin tekrar canlandırılması noktasında bir çalışma yaptık. Yoncalı termal noktasında çok zengin kaynaklara sahip. Çelik Hamamı dediğimiz bölgede geçmişte çamur banyoları yapılıyordu fakat yıllar geçtikçe bu bölgeler terk edilmiş ve ne yazık ki çamur havuzlarının üstleri kapatılmış. Bununda jeolojik etütleri yapılarak çamur havuzları üzerinde duruldu. Kurul üyelerimiz iki gün boyunca Yoncalı'da misafir olacak, bahsi geçen tüm çalışmaları yapacaklar. Yoncalı termal bölgesi Kütahya için çok önemli. Bu manada bundan sonraki çalışmalar daha hassasiyet içerisinde yürütülecektir" dedi.
Yoncalı için titiz bir çalışma yapılacağını ifade eden Vali Ahmet H. Nayir, "Ecdadımızın, şifalı sularıyla ünlü Yoncalı'mıza asırlar öncesi yaptırdığı bu tarihi eserler Kütahya için çok önemli. Bize düşen mirasa en iyi şekilde sahip çıkmak, geçmişin değerlerini gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarabilmek. Bu doğrultuda yapılması gereken tüm çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülecektir" diye konuştu. (EFE)

08.04.2017 11:52:06 TSI
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