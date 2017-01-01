08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sekapark'ta sağlık sokağı oluşturuldu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:48
Sekapark'ta sağlık sokağı oluşturuldu
Sekapark'ta sağlık sokağı oluşturuldu

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - KOCAELİ (İHA) Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla Sekapark'ta sağlık stantlarının kurulduğu Sağlık Sokağı oluşturuldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü birlikteliğiyle Sekapark'ta Sağlık Sokağı kuruldu. 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla oluşturulan Sağlık Sokağı, 7-9 Nisan tarihleri arasında Sekapark'ta, 10-13 Nisan tarihleri arasında da Gebze Kent Meydanında ziyaret edilebilecek. Sokakta oluşturulan stantlarda vatandaşlara sağlık testlerinden sigara bırakmaya kadar pek çok konuda bilgiler veriliyor.

"Sağlık mutlu bir hayatın parçasıdır"
Sağlık Sokağının açılış programına Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mürsel Durmaz, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sinan Öztürk, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bekir Köksal, Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Abdullah Etil, "Hepinizin bildiği bir söz ile konuşmama başlamak istiyorum. 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' zamanın bütün zenginliklerine ve Osmanlı'nın tahtına sahip olan Kanuni Sultan Süleyman sağlığın elde edilen tüm nimetlerden çok daha üstün olduğunu ifade etmiştir. Sağlık mutlu bir hayatın parçasıdır. Dünya sağlık Örgütü sağlığı sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olması şeklinde tanımlıyor" dedi.

"Sağlık alnında bir devrim yaşandı"
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak da konuşmasında, "Türkiye'de şöyle bir 15 yıl öncesine bakıldığında sağlık alanında bir devrim yaşandığını herkes kabul ediyor. Sabah saat 2'de-3'te muayene sırası almak için sıraya girilirdi. Yazılan ilaçlar bulunamazdı. 2002 yılından sonra o zamanki Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşımız ilaçlarını eczaneden alacak dediği zaman kimse inanamadı. Sadece onunla kalmadı, birçok sağlık yatırımıyla hem kentimiz hem ülkemiz vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almasını sağladı. İnsan ömrü Kocaeli'de 74'e çıktı. Bu sağlık yatırımlarını eseri. Kocaeli sağlık yatırımları alanında pek çok hizmet aldı. Türkiye'nin bin 180 yataklı en büyük şehir hastanesi Kocaeli'de kuruluyor. 5 hastaneden oluşuyor. Kapalı alan olarak Kocaeli'deki tüm hastanelerin toplamından daha büyük. Bizler bu hizmetleri halkımızın sağlıktan daha iyi yararlanması için yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bulaşıcı hastalıklar yok oldu"
İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mürsel Durmaz da şunları kaydetti: "7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanmakta. Biz de bu etkinliği verimli bir şekilde kullanabilmek adına Sağlık Sokağı adıyla halkımızla buluşmayı istedik. Bundan 15-20 yıl önce çocuk servislerinde zatürre olmuş, göğüs tüpüyle dolaşan çocukları görmek sıradan bir olaydı. Şu an yeni doktorlar ve aşılamanın başarısından kaynaklı ve koruyucu hekimlikten dolayı birçok hastalığın var olma ihtimali ortadan kalktığından gerçek hastasını göremiyorlar. Artık sadece kitaplardan okuyoruz. Bulaşıcı hastalıklar devreden çıkınca un, tuz ve şekere bağlı kronik hastalıklar devreye girdi. İnsanımızın bilmesi gereken temel sağlık bilgilerini bilmesini amaçlıyoruz"
(RFK-Y)

08.04.2017 11:56:49 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Körfez'de yeni hedef, 5 yılda 500 milyon lira
YEREL

KÖRFEZ'DE YENİ HEDEF, 5 YILDA 500 MİLYON LİRA
Anne Okulu ve Anne Akademisinin gurur günü
YEREL

ANNE OKULU VE ANNE AKADEMİSİNİN GURUR GÜNÜ
Alikahya kapalı pazarının temeli atıldı
YEREL

ALİKAHYA KAPALI PAZARININ TEMELİ ATILDI
Kocaeli'de kültür sanat
YEREL

KOCAELİ'DE KÜLTÜR SANAT
Kocaeli'de FETÖ/PDY davaları
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVALARI
Mardinli muhtarlar İzmit'e geliyor
YEREL

MARDİNLİ MUHTARLAR İZMİT'E GELİYOR
Kızıltepe'de çevre düzenlemeleri devam ediyor
YEREL

KIZILTEPE'DE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ DEVAM EDİYOR
Soygun şüphelisini tezgahtar kılığındaki polis yakaladı
YEREL

SOYGUN ŞÜPHELİSİNİ TEZGAHTAR KILIĞINDAKİ POLİS YAKALADI
Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması'na doğru
YEREL

ULUSLARARASI BİLGE ŞEHİR KOCAELİ KARİKATÜR YARIŞMASI'NA DOĞRU
Ortaburun'da konak sevinci
YEREL

ORTABURUN'DA KONAK SEVİNCİ
Kocaeli ve Sakarya'da kablo hırsızlığı iddiası
YEREL

KOCAELİ VE SAKARYA'DA KABLO HIRSIZLIĞI İDDİASI
Başkan Doğan, Akmeşe doğal gaz hattının temelini attı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, AKMEŞE DOĞAL GAZ HATTININ TEMELİNİ ATTI
Tuana Evleri'nin 3. etabında satışlar başlıyor
YEREL

TUANA EVLERİ'NİN 3. ETABINDA SATIŞLAR BAŞLIYOR
Başkan Karaosmanoğlu, KOİF'17 stantlarını gezdi
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, KOİF'17 STANTLARINI GEZDİ
İzciler bu yıl da Olimpiyatlarda buluştu
YEREL

İZCİLER BU YIL DA OLİMPİYATLARDA BULUŞTU
Arapçeşme Bilim Sanat'ın temeli dualarla atıldı
YEREL

ARAPÇEŞME BİLİM SANAT'IN TEMELİ DUALARLA ATILDI
Körfez'de amatör spor kulüpleri temsilcileri bir araya geldi
YEREL

KÖRFEZ'DE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ
Başkan Üzülmez, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası yönetimini ağırladı
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ, KOCAELİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
Körfez'de gençlere atık eğitimi verildi
YEREL

KÖRFEZ'DE GENÇLERE ATIK EĞİTİMİ VERİLDİ
Tatlıkuyu'da çevre düzenlemesi
YEREL

TATLIKUYU'DA ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Başkan Doğan, Diyadin'de çocuklara bisiklet dağıtacak
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, DİYADİN'DE ÇOCUKLARA BİSİKLET DAĞITACAK
Dilovası'nda ağaçlar budanıyor
YEREL

DİLOVASI'NDA AĞAÇLAR BUDANIYOR
Başkan Üzülmez, muhtarlarla buluştu
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ, MUHTARLARLA BULUŞTU
Başkan Karabacak, gençlerle buluştu
YEREL

BAŞKAN KARABACAK, GENÇLERLE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası