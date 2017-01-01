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Sekapark'ta sağlık sokağı oluşturuldu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - KOCAELİ (İHA) Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla Sekapark'ta sağlık stantlarının kurulduğu Sağlık Sokağı oluşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü birlikteliğiyle Sekapark'ta Sağlık Sokağı kuruldu. 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla oluşturulan Sağlık Sokağı, 7-9 Nisan tarihleri arasında Sekapark'ta, 10-13 Nisan tarihleri arasında da Gebze Kent Meydanında ziyaret edilebilecek. Sokakta oluşturulan stantlarda vatandaşlara sağlık testlerinden sigara bırakmaya kadar pek çok konuda bilgiler veriliyor.



"Sağlık mutlu bir hayatın parçasıdır"

Sağlık Sokağının açılış programına Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mürsel Durmaz, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sinan Öztürk, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bekir Köksal, Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Abdullah Etil, "Hepinizin bildiği bir söz ile konuşmama başlamak istiyorum. 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' zamanın bütün zenginliklerine ve Osmanlı'nın tahtına sahip olan Kanuni Sultan Süleyman sağlığın elde edilen tüm nimetlerden çok daha üstün olduğunu ifade etmiştir. Sağlık mutlu bir hayatın parçasıdır. Dünya sağlık Örgütü sağlığı sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olması şeklinde tanımlıyor" dedi.



"Sağlık alnında bir devrim yaşandı"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak da konuşmasında, "Türkiye'de şöyle bir 15 yıl öncesine bakıldığında sağlık alanında bir devrim yaşandığını herkes kabul ediyor. Sabah saat 2'de-3'te muayene sırası almak için sıraya girilirdi. Yazılan ilaçlar bulunamazdı. 2002 yılından sonra o zamanki Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşımız ilaçlarını eczaneden alacak dediği zaman kimse inanamadı. Sadece onunla kalmadı, birçok sağlık yatırımıyla hem kentimiz hem ülkemiz vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almasını sağladı. İnsan ömrü Kocaeli'de 74'e çıktı. Bu sağlık yatırımlarını eseri. Kocaeli sağlık yatırımları alanında pek çok hizmet aldı. Türkiye'nin bin 180 yataklı en büyük şehir hastanesi Kocaeli'de kuruluyor. 5 hastaneden oluşuyor. Kapalı alan olarak Kocaeli'deki tüm hastanelerin toplamından daha büyük. Bizler bu hizmetleri halkımızın sağlıktan daha iyi yararlanması için yapıyoruz" şeklinde konuştu.



"Bulaşıcı hastalıklar yok oldu"

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mürsel Durmaz da şunları kaydetti: "7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanmakta. Biz de bu etkinliği verimli bir şekilde kullanabilmek adına Sağlık Sokağı adıyla halkımızla buluşmayı istedik. Bundan 15-20 yıl önce çocuk servislerinde zatürre olmuş, göğüs tüpüyle dolaşan çocukları görmek sıradan bir olaydı. Şu an yeni doktorlar ve aşılamanın başarısından kaynaklı ve koruyucu hekimlikten dolayı birçok hastalığın var olma ihtimali ortadan kalktığından gerçek hastasını göremiyorlar. Artık sadece kitaplardan okuyoruz. Bulaşıcı hastalıklar devreden çıkınca un, tuz ve şekere bağlı kronik hastalıklar devreye girdi. İnsanımızın bilmesi gereken temel sağlık bilgilerini bilmesini amaçlıyoruz"

(RFK-Y)



08.04.2017 11:56:49 TSI

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