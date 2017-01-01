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Halk oylamasına doğru

- Antalya Milletvekili Atay Uslu:

- "Artık ölene kadar siyaset yapmak yok"



ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmalarına Finike ilçesinde devam etti.

Antalya Milletvekili Atay Uslu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmalarına devam etti. Finike'nin Turunçova Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Uslu, "Bu ülkede geçmişte siyasetçiler ölene kadar siyaset yaptılar. Demirel, Özal, Erbakan, Türkeş, Ecevit ölünce siyasetten çıktı. Ancak yeni sistemde artık ölene kadar siyaset yapmak yok. Kazanan 2 dönem, kaybeden hemen gidecek. Seçilen Cumhurbaşkanı ne kadar iyi olursa olsun 2 dönemi tamamladıktan sonra siyasetten çıkmak zorunda kalacak. Yeni sistem siyasal hayata ve siyasi aktörlere değişim ve dinamizm getiriyor" dedi.



Millete güvenin

Milletvekili Atay Uslu, tek adam eleştirileri hakkında açıklamalarda bulunarak: "Milletin yüzde 51 veya daha fazlasının oyunu almış bir Cumhurbaşkanı, Milletin gönlüne girmiş, milletin güvenini kazanmıştır ve doğru kişidir. Bugün tek adam eleştirileri Millete güvenmemektir. Milletin çoğunluğunun seçmiş olduğu bir Cumhurbaşkanına güvenmeyeceğiz de, kime güveneceğiz. Dışarıdan atama cumhurbaşkanına mı güveneceğiz? Yüzde 10'lar ile yüzde 20'ler ile hükümetin başına gelmiş kişilere mi güvenceğiz? Hangi partinin göstermiş olduğu aday seçimi kazanırsa kazansın, yeni sistemde yüzde 51 i almış Cumhurbaşkanı en doğru tercihtir. Yüzde 51 ile seçilmiş kişinin meşruiyetini tartışmak, demokrasiyi tartışmaktır, demokrasiyi içselleştirememektir."

Atay Uslu konuşmasının devamında: "Ayrıca yeni sistem de, yargılanabilen, sorgulanabilen, işlemleri yargı denetimine tabi, hesap veren, en fazla 2 dönem seçilebilen ve yanlış yaptığı zaman milletvekilleri tarafından görevi sonlandırılabilen Cumhurbaşkanı tek adam değildir" dedi.



Atay Uslu'ya meşaleli karşılama

Atay Uslu'yu Çavdır Programı'nda gençler meşaleli karşılama yaptılar. Atay Uslu gece saat 24'e kadar, Finike Belediye Başkanı Osman Sarıoğlu, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Finike Merkez, Turunçova, Çavdır, Boğaz Mahallelerinde Halk oylamasında Evet'in önemini anlattı.

(SÇ-SÇ-Y)



08.04.2017 11:58:19 TSI

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