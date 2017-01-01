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Türkiye Maarif Vakfı İstişare Toplantısı OMÜ'de yapıldı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği koordinasyon ve istişare toplantılarının Samsun ayağı Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi.

Toplantıya; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hamza Özdemir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Oğuz Kartal, öğretim üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İstişare toplantısında Türkiye'deki ve Samsun'daki uluslararası öğrencilerin durumu detaylarıyla ele alındı. Toplantıda; mevcut öğrencilerin yaşam koşullarının nasıl daha iyi noktalara getirilebileceğinin yanı sıra bundan sonra Türkiye'ye gelecek öğrenci profilinin nerelerden ne şekilde seçileceğine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.



Amaç geleceğe yönelik yol haritasını belirlemek

Geleceğe yönelik bir yol haritası belirlemek amacıyla bir araya gelen katılımcılar; yurt dışında Nijer ve Gine gibi ülkelerde FETÖ yapılanmasına bağlı olup sonrasında devredilen okulların eğitim müfredatlarının nasıl yapılanması gerektiği konusunda da değerlendirmelerde bulundular. Ayrıca, Fransız sömürgesi altında bulunan okullardaki öğrencilerin eğitiminde Türkiye'den görevlendirilen öğretmenlerin nasıl daha faydalı olabileceği de görüşülen hususlar arasında yer aldı. Bu kapsamda; OMÜ Fransızca Öğretmenliği Bölümünde bulunan öğrencilerin mezun olmaları sonrasında buralarda nasıl değerlendirilebileceği noktasında karşılıklı istişarede bulunuldu.

OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, toplantıda Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği ve benzeri sivil toplum kuruluşlarının söz konusu süreçlerde nerelerde ve nasıl bir rol oynaması gerektiğinin ele alındığını da belirtti.

Türkiye Maarif Vakfının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 17 Haziran 2016 tarihli kanun teklifinin onaylanmasıyla kurulmuş bir vakıf olduğu bildirildi.

(SAM-SLH-Y)



08.04.2017 12:01:26 TSI

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