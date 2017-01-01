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AK Parti'den referandum çalışmaları

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:54
AK Parti'den referandum çalışmaları
AK Parti'den referandum çalışmaları

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - AK Parti Siirt İl Teşkilatı, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi çalışmalarını kent merkezinde ve ilçelerde yoğunlaştırdı.
AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Birlik İçin Evet Platformunca Güres Caddesi'nde açılan lokalde 'Genç Kürsü Programı' ile bir araya geldiği gençlere, yeni sistemin neler getireceğini anlattı. Gençlerin sorularını cevaplayan Çalapkulu, yeni anayasa değişikliğinde gençlerin seçilme yaşının 18'e düşürülmesinin önemli bir düzenleme olduğunu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumda da gençlerin mutlaka sandık başına giderek oylarını kullanmalarını istedi.
Ayrıca AK Parti merkez ilçe yetkilileri de referandum çalışmaları kapsamında köyleri gezerek 'evet' için destek istedi. Parti üyeleri, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda iyi bir sonuç alınması için yeni anayasa paketinin ne getirdiğini vatandaşlara anlatarak, destek istedi.
(MND-AKK-Y)

08.04.2017 12:02:31 TSI
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