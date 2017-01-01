YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Halk oylamasına doğru

Halk oylamasına doğru

- Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç:

- "15 Temmuz'da bu millet gözünü kırpmadan tankların önüne yatıp, vatanı ve bayrağı için canını ortaya koymuştur"



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Serik ilçesinde ev ve işyeri ziyaretleri gerçekleştirip mahalle toplantılarına katıldı.

Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, halk oylaması çalışmalarını sürdürüyor. Enç, Serik ilçesinde ev ve işyeri ziyaretleri gerçekleştirip mahalle toplantılarına katıldı. Serik Empati Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına da katılan Enç, mahalle toplantılarında Anayasa değişikliği maddeleri ile ilgili bilgiler verdi.



Bu millet 15 Temmuz'da ölümü öldürdü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa değişikliği maddeleri ile CHP'nin yalan kampanyası yürüttüğünü savunan Milletvekili Enç, "CHP'li milletvekillerinin Halk oylaması süreci ve sonucuna ilişkin milleti tehdit eden açıklamalarını kınıyoruz. Nihayetinde sözde kararda milletimizindir. Bu tür tehditlerle ve korku dolu sözlerle bu milleti korkutamazsınız. 15 Temmuz'da bu millet gözünü kırpmadan tankların önüne yatıp, vatanı ve bayrağı için canını ortaya koymuştur. 16 Nisan'da vatandaşlarımız sandıkta gereken cevabı verecektir. 'Evet' oyları, güçlü bir Türkiye'nin önündeki bütün engelleri kaldıracaktır" diye konuştu.



Enç meşalelerle karşılandı

Serik Kökez Mahallesi'nde meşalelerle karşılanan Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, mahalle toplantısında halk oylamasının önemini anlattı. Bu seçimin bir parti ya da belediye seçimi olmadığını söyleyen Enç, "Bu seçim Türkiye'nin geleceği için yapılan bir seçim. 16 Nisan'da inşallah sandıktan 'Evet' çıkınca yeni bir Türkiye ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



08.04.2017 12:09:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER