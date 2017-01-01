08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TEKİF, işveren ve öğrencileri bir araya getirdi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:05
TEKİF, işveren ve öğrencileri bir araya getirdi
TEKİF, işveren ve öğrencileri bir araya getirdi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 'TrakyaKAriyer Projesi' kapsamında, 'Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı' (TEKİF) Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlendi.
Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Belediyesi, İŞKUR, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Namık Kemal Üniversitesi ortaklığı ile 6-7 Nisan 2017 tarihinde Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Fuar Alanında gerçekleşen etkinlikte, istihdamın artması için işveren ve iş arayanlara yönelik çözüm önerilerinde bulunuldu.
TEKİF Tekirdağ'da istihdamın artırılması, bölgede yaşayan kişilerin bölge işverenleri ile bir araya gelmesi amacıyla düzenlendi. Fuara farklı sektörlerden katılan işverenler, hazırlanan stant alanlarında öğrenciler ile buluştu.
Katılımın herkese açık olduğu fuar süresince stant alanlarının yanı sıra, konusunda uzman kişiler deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı. 'Çalışma Hayatında Seferberlik, İş Arama Becerileri, Başarı Hikayeleri' gibi konuların ele alındığı fuarda, katılımcılara keyifli zaman geçirmeleri için interaktif bir oyun alanı da kuruldu.
Bu sene ilki düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan fuarda, öğrenciler ve işverenler www.trakyakariyer.org web portalına giriş yaparak, portalın kendilerine sunacağı staj ve iş olanaklarına erişmek için ilk adımlarını attı.
(YG-ÖK-Y)

08.04.2017 12:13:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Albayrak, Saray Romanlar Derneği'ni ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK, SARAY ROMANLAR DERNEĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Malkara'da 250 fidan toprakla buluştu
YEREL

MALKARA'DA 250 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Malkara'da kadın çiftçiler, girişimcilik sertifikası aldı
YEREL

MALKARA'DA KADIN ÇİFTÇİLER, GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI ALDI
Başkan Albayrak'ın, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK'IN, 8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ MESAJI
Süleymanpaşa Belediyesinin yeni binası için proje yarışması düzenlenecek
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİNİN YENİ BİNASI İÇİN PROJE YARIŞMASI DÜZENLENECEK
57'nci Alay onuruna resepsiyon
YEREL

57'NCİ ALAY ONURUNA RESEPSİYON
İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı
YEREL

İL MİLLİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ersoy:
YEREL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKAN YARDIMCISI ERSOY:

Freni boşalan beton mikseri park halindeki araçlara zarar verdi
YEREL

FRENİ BOŞALAN BETON MİKSERİ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Tekirdağ'da ev yangını
YEREL

TEKİRDAĞ'DA EV YANGINI
Uykuları kaçıran isale hattı açıldı
YEREL

UYKULARI KAÇIRAN İSALE HATTI AÇILDI
TREPAŞ, Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi'ni devreye aldı
YEREL

TREPAŞ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜM SİSTEMİ'Nİ DEVREYE ALDI
Malkara'da kooperatif seçimleri
YEREL

MALKARA'DA KOOPERATİF SEÇİMLERİ
Öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtıldı
YEREL

ÖĞRENCİLERE DİŞ FIRÇASI VE MACUNU DAĞITILDI
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop:
YEREL

TBMM ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞENTOP:
Şehit Polis İsmet Yiğit mezarı başında anıldı
YEREL

ŞEHİT POLİS İSMET YİĞİT MEZARI BAŞINDA ANILDI
Başkan Albayrak Kapaklı'da muhtarlarla buluştu
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK KAPAKLI'DA MUHTARLARLA BULUŞTU
Alternatif Sahne genç tiyatrocuları ağırladı
YEREL

ALTERNATİF SAHNE GENÇ TİYATROCULARI AĞIRLADI
Eşkinat ile Yel Tekirdağ için buluştu
YEREL

EŞKİNAT İLE YEL TEKİRDAĞ İÇİN BULUŞTU
Fen İşleri Çorlu-Ergene şantiyesi hizmete başladı
YEREL

FEN İŞLERİ ÇORLU-ERGENE ŞANTİYESİ HİZMETE BAŞLADI
Ergene İlçesi İçme Suyu Tesisleri hizmete açıldı
YEREL

ERGENE İLÇESİ İÇME SUYU TESİSLERİ HİZMETE AÇILDI
TESKİ personeline sosyal medya eğitimi
YEREL

TESKİ PERSONELİNE SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ
İçişleri Bakanı Soylu, STK temsilcileriyle buluştu
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası