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TEKİF, işveren ve öğrencileri bir araya getirdi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 'TrakyaKAriyer Projesi' kapsamında, 'Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı' (TEKİF) Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Belediyesi, İŞKUR, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Namık Kemal Üniversitesi ortaklığı ile 6-7 Nisan 2017 tarihinde Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Fuar Alanında gerçekleşen etkinlikte, istihdamın artması için işveren ve iş arayanlara yönelik çözüm önerilerinde bulunuldu.

TEKİF Tekirdağ'da istihdamın artırılması, bölgede yaşayan kişilerin bölge işverenleri ile bir araya gelmesi amacıyla düzenlendi. Fuara farklı sektörlerden katılan işverenler, hazırlanan stant alanlarında öğrenciler ile buluştu.

Katılımın herkese açık olduğu fuar süresince stant alanlarının yanı sıra, konusunda uzman kişiler deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı. 'Çalışma Hayatında Seferberlik, İş Arama Becerileri, Başarı Hikayeleri' gibi konuların ele alındığı fuarda, katılımcılara keyifli zaman geçirmeleri için interaktif bir oyun alanı da kuruldu.

Bu sene ilki düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan fuarda, öğrenciler ve işverenler www.trakyakariyer.org web portalına giriş yaparak, portalın kendilerine sunacağı staj ve iş olanaklarına erişmek için ilk adımlarını attı.

(YG-ÖK-Y)



08.04.2017 12:13:01 TSI

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