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"Kardeş Okulum da Okusun" projesi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:05
"Kardeş Okulum da Okusun" projesi

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri, Kardeş Okulum da Okusun projesi kapsamında ilçeye bağlı Sakızköy İlkokul ve Ortaokulu'na kitap hediye etti.
Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü Temsilcisi Sena Özyay, kulüp öğrencileri, Okul Müdürü Suat Öz, Müdür Yardımcısı Barış Öktem, Fotoğrafçılık Kulübü Danışman Öğretmenleri Seçil Pişkinoğlu ve İnci Yılmaz Şimşek eşliğinde Sakızköy İlkokul ve Ortaokul'unu ziyaret ettiler.
Ortağı oldukları Ulusal E-twinning portalının "Kardeş Okulum da Okusun" adlı projesi kapsamında kardeşlerine kitaplarını hediye eden fotoğrafçılık kulübü öğrencileri ile Sakızköy İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri birlikte sohbet ederek vakit geçirdiler.
Sakızköy İlkokul ve Ortaokulu Müdürü İbrahim Duran, misafirlere okulu gezdirerek okuldaki yeniliklerden bahsetti.
Müdür Duran okulda oluşturulacak kütüphanenin açılışına tüm öğrencileri ve öğretmenleri davet ettiğini söyledi.
Projeyi hazırlayan öğrencilere teşekkür eden Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Suat Öz, "Sosyal sorumluluk projemizi hazırlayan kulüp öğrencilerine kulüp danışman öğretmenleri İnci Yılmaz Şimşek ile Seçil Pişkinoğlu'na ve fotoğrafçılık kulübü öğrencilerine teşekkür ederim. Projemizin diğer okullara da örnek olmasını istiyoruz' dedi.
(KA-ÖK-Y)

08.04.2017 12:13:28 TSI
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