08 NİSAN 2017
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DAİB 2016 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:13
DAİB 2016 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı
DAİB 2016 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), 2016 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Üyeler genel kurulda DAİB Yönetim Kurulunu ibra etti.
Olağan Genel Kurula, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, DAİB yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ihracatçılar katıldı. Saygı duruyu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Kurulu oluşturuldu ardından gündem maddeleri görüşülüp oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.
2016 yılı Olağan Genel Kurulunda geride kalan bir yılda gerçekleşen ve 2017 yılının geri kalan kısmında gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.
DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, genel kurul sonrası salondaki katılımcılara hitap etti.
Şengel, "Global ticarette yaşanan durgunluk, küresel ölçekteki ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra 15 Temmuzdaki hain darbe girişiminin de Türkiye'nin ekonomik dengelerini olumsuz etkilemesiyle zor bir yılı geride bıraktık. 2016 yılı genel itibariyle ülkemiz açısından da zorlu geçti. Ancak Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak; 2016 yılını oldukça verimli ve yoğun bir takvimle geçirdik." dedi.
İhracatçı üyelerin önlerindeki engelleri kaldırmak ve onlara her türlü desteği sağlamak amacıyla ihracatçıların yanında olduklarını açıklayan Cemal Şengel, "DAİB olarak 2016 yılında, iştigal sahamıza giren 17 ilimizde dış ticaret eğitim seminerleri, ticari heyet ve alım heyeti gibi yurtdışı pazarlama faaliyetleri ve Ekonomi Bakanlığımız desteğiyle oluşturulan yeni URGE Proje heyetleri gerçekleştirilecektir. Bölge ihracatımızı artırmak için bu projeleri düzenliyoruz. Özellikle yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla zengin 17 ili bünyesinde barındıran DAİB, hem bölgenin tanıtımı hem de ihracatının artırılmasını amaçlamaktadır. Devletimizin uygulamakta olduğu politikalarla bölgemizin fiziksel sıkıntılarının çözülmesi ile birlikte, inanıyoruz ki artık bölgemiz ihracatı, rüzgarı arkasına alacaktır. Bölgemizi kucaklayacak olan kalkınma hamlesi ile sanayi yatırımlarının ve istihdamlarının artmasını sağlayarak 2013 birlik hedefi olan 10 milyar dolar ihracatına ulaşmış olacağız." diye konuştu.
Genel kurul karşılıklı görüş alışveriş ve üyelerin dileklerini belirtmesiyle sona erdi.
(AA-AA-Y)

08.04.2017 12:21:33 TSI
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