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Milletvekili Ceritoğlu'ndan Onko-sav'a ziyaret

- AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt;

- Sağlık alanında yapılanları görmemezlikten gelmek vefasızlıktır"



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Parlementolararası Birlik Türk Grubu Üyesi Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği'ni (ONKO-SAV) ziyaret etti.

Derneğin sıkıntı ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı ziyarette hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Ceritoğlu, kanser hastalarının iş istihdamı ve tedavi konularında ki isteklerini dinledi.

Kanser hastalarına günlük yardım değil uzun vadede bir şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getiren Çorum Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği Başkanı Olcay Ünal, "Vatandaşları kanser hastalığına yakalandıktan sonra değil, bu hastalığa yakalanmadan önce neler yapmaları konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Hastalarımıza hastalık derecesine göre tedavi süreçlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bu konuda da sizlerden destek istiyoruz" dedi.

Kanser hastalarına vatandaşların acımasını istemediklerini dile getiren Ünal, "Biz hastalarımızdan yaşadıkları sürece ben yakında öleceğim diye hayatlarını sürdürmelerini istemiyoruz. Biz bu hastalığı nasıl yeneriz diyerek mücadele etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek çalışmaları hakkında da bilgi veren Olcay Ünal, kanser hastalarının eskiden olduğu gibi Ankara'ya sevk edilmek yerine Çorum'da tedavi gördüğünü ve büyük bir sıkıntıdan kurtarıldığını ifade etti.

Gönüllülük esasına dayalı hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Ünal, insanların yüzündeki mutluluğu görmenin maddiyatla ölçülemeyeceğini dile getirerek, her vatandaşın kendilerine yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Sağlık alanında 14 yıldır AK Parti'nin büyük atılımlar gerçekleştirdiğini anlatan AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, şimdiki gençlerin bu gelişmelerden haberdar olmadığını ve geçmiş günleri yaşayanların gençlere bugüne kadar yapılan yenilikleri ve yatırımları anlatması gerektiğini vurguladı.

Kanser hastalarının geçmiş yıllarda şehir dışında gördükleri tedavilerde büyük paralar harcadığına dikkat çeken Ceritoğlu, şimdi ise hastaların Çorum'da tedavi olma imkanına AK Parti ile kavuştuğunu ayrıca onkoloji ve kardiyoloji hastalarının tedavilerinin tamamının devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Türkiye'de yapılan hizmetlerin tarafsız bir şekilde anlatılması gerektiğine vurgu yapan Ceritoğlu, yapılan yatırımları ve yenilikleri görmemezlikten gelmenin büyük bir vefasızlık örneği olacağının altını çizdi.

Ceritoğlu, Milletvekili olarak STK'lar ile el ele verip, devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi görmeyi hedeflediklerine dile getirdi.

(BÖ)



08.04.2017 12:23:51 TSI

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