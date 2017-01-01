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Şarampol bakımları yapıldı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde İzzettin-Cambaz ve Irlamaz-Osmancık Mahalleleri arasında yollarda su geçişlerinin rahat sağlanabilmesi için şarampol temizliği ve bakım çalışmaları yaptı.

İl genelinde yolların standartlarını yükseltmek için çalışmalar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde de iş makineleri ve greyderler ile şarampol bakımı yaptı. İzzettin-Cambaz ve Irlamaz-Osmancık mahalleleri arasındaki yollarda çalışan ekipler, su geçişlerinin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için şarampolleri temizledi ve gerekli bakımı yaptı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların daha güvenli hale geldiği belirtildi.

(SC-Y)



08.04.2017 12:24:13 TSI

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