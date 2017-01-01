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Vali Zülkif Dağlı Polis Haftasını kutladı.



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Vali Zülkif Dağlı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Dağlı toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle yerine getiren Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutladı.

Vali Dağlı mesajında "Anayasa ve yasalara sadakatle, hukuka bağlılıktan ayrılmadan, gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polisi, görevini her zaman fedakârca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak bu ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Türk polisi, yetişmiş insan gücü, yüksek donanım düzeyi ve çağdaş görev anlayışı ile üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle daima milletimizin sevgisine ve desteğine mazhar olmuştur. İlimizde de halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamasını sağlamak adına fedakarca görev yapan polisimiz, her zaman halkla iç içe olmaya özen göstermektedir. Gerek güvenliğin sağlanmasında, gerekse suç ve suçluyla mücadele edilmesinde polisimize desteğini esirgemeyen saygıdeğer Düzce halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması; İlimizde huzur ve güven içinde bir ortamın sağlanmasında emeği geçen yüreğinde vatan, millet ve insan sevgisi bulunan, yüksek vazife anlayışı içinde ve insan haklarına saygılı bir şekilde görev ifa eden başta Düzce'de görev yapanlar olmak üzere tüm teşkilat mensuplarının 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, başarı ve mutluluklar diliyorum. Şehit polislerimizi minnet ve rahmetle anarken, gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.

(AY)



08.04.2017 12:24:39 TSI

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