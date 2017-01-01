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Anne Okulu ve Anne Akademisinin gurur günü



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - KOCAELİ (İHA) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin anne eğitimi, verdiği mezunlarla eğitimli anneler ordusuna doğru ilerliyor.

Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Başkan Vekili Zekeriya Özak'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Ensar Demir, Anne Okulu ve Anne Akademisi'nden mezun olan anneler ile Kılavuz Gençlik Projesi'nin eğitmenleri katıldı. Anne Okulu ve Anne Akademisi'nden başarıyla mezun olan toplam 338 anne, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Mezuniyet törenine katılan Başkan Vekili Zekeriya Özak, "Annelik vazgeçilmeyen tek makamdır. Nesillerimiz sizlerin elinde şekillenecektir" dedi.



"Bugünün Çanakkalesi ailedir"

Törende eğitimci-yazar Vehbi Vakkasoğlu da "Ailede Sevgi Eğitimi" konulu bir seminer verdi. Kendine has tarzı ile ilgi odağı olan Vakkasoğlu, seminerde aile kavramı ile Çanakkale ruhunun birbirine benzerliğine dikkat çekti. Ailenin toplum içindeki en son kale olduğunu kaydeden Vakkasoğlu, "Aile yıkılırsa, hepimiz altında kalırız. Bugünün Çanakkalesi ailedir. Bugünkü yaşamda aileyi korumak, Çanakkale'yi korumaktan zordur. Ailenin temeli, mayası ise annelerdir" dedi. Vakkasoğlu ilgiyle izlenen ve hayattan verdiği örneklerle zenginleştirdiği seminerde ailede sevgi iletişiminin nasıl kurulacağına yönelik bilgiler aktardı. İletişim kavramının sadece dil ile olmayacağını anlatan Vakkasoğlu, "İletişim bazen de gönülden kurulur. Karşınızdaki dinleyin. Dinlerseniz, aynı zamanda dinlenirsiniz. Aile ortamında sohbet edin. O evlerinizdeki bilgisayar, telefon ve televizyonları biraz karartın. Onları karartın ki, kalplerimiz aydınlansın " dedi.



"Hanımlar '3 Z' kuralı"

Eğitimci-yazar Vakkasoğlu, seminerin sonunda Annelere mutluluğun formülü olan 3 Z kuralını öğretti. Bunları zarafet, ziyafet ve ziyaret olarak açıklayan Vakkasoğlu, "Kadın zarif ve hanımefendi olmalı, eşinin de yardımı olursa ki; bu çok daha iyi olur mutfağında ailesine yemeğini hazırlamalı. Eşi gelir gelmez değil bir yarım saatlik sabrın ve yemeğin ardından sorunları dile getirmeli. Son Z kuralı ise ziyaret olmalı. Yani aile meclisi kurularak en az 15 dakika aile sohbetleri edilmeli. Bu 3 Z kuralı varsa ailede mutluluk olur" dedi. Vakkasoğlu seminerin sonunda, Aile Okulu ve Akademisi gibi son derece önemli bir hizmeti hanımlara götüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve ekibini kutladı. Törende konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Aile Okulu ve Aile Akademisi'nden başarıyla mezun olan anneleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Törende son konuşmayı Başkan Vekili Zekeriya Özak yaptı. Allah'ın kadınlara en büyük lütfunun annelik olduğunu kaydeden Özak, "Annelik vazgeçilmeyen tek makamdır. Nesillerimiz sizlerin elinde şekillenecektir" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak Anne Okulu ve Anne Akademisi eğitimlerine büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Vekili Özak, "Anne Akademisi ve Anne Okulu, eğitimli annelerimizin yetişmesi için son derece önemli. Sizler de bu eğitime katılarak bizlere destek verdiniz. Bugün de bu önemli iki eğitim kurumundan başarıyla mezun oldunuz. Bu eğitime katıldığınız için öncelikle sizlere teşekkür ederim. Tüm annelerimizi başarılarından dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu. Törende mezunlar adına konuşan Nalan Sarı ise annelere böyle önemli bir eğitim hizmeti verdiği için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Törenin sonunda Anne Okulu ve Akademisinden mezun olan annelere protokol üyeleri tarafından diplomaları verildi. Anne Okulundan 224, Anne Akademisinden ise 114 anne mezun oldu. Böylece her iki eğitim kurumundan toplam 338 anne başarıyla mezun olmuş oldu.

(RFK-Y)



08.04.2017 12:26:04 TSI

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