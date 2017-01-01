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Baro Başkanı Av. Azade Ay'dan 10 Nisan Polis Günü mesajı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Baro Başkanı Av. Azade Ay, 10 Nisan Polis Teşkilatının Kuruluşu ve Polis Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan azade Ay, mesajında, 172 yıllık köklü bir mazi ve teşkilat yapısına sahip Türk polisinin asayişin, huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakarca faaliyet gösteren gözde bir teşkilat olduğunu bildirdi.

Azade Ay, "Polis teşkilatımız, huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak özveri ve cesaretle bu görevi yerine getirmektedir. Düzce'nin bir huzur kenti olmasında emniyet personelinin katkısı büyüktür. Polisimiz bir taraftan halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması gibi asli görevlerini yaparken, bir taraftan da sosyal sorumluluk anlayışı ile önemli çalışmalar yürütmektedir. Vatandaş ile devlet arasında köprü kuran, bu vatan coğrafyasında milletimizin huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için özverili bir şekilde gece-gündüz çalışan Türk polisi, görevlerini gelecekte de başarılı bir şekilde sürdürecektir. Bu vesile ile milletinin huzur ve güvenliği için şehit ve gazi olan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm emniyet teşkilatı mensuplarının, polis haftasını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

(AY)



08.04.2017 12:28:12 TSI

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