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Malkara'da kadın çiftçiler, girişimcilik sertifikası aldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tayyar

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı' kapsamında eğitim alan 20 kadın çiftçi sertifikalarını aldı.

Malkara Ziraat Odası'nda düzenlenen sertifika programına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, İlçe Tarım Müdürü Cengizhan Erbaş, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz ve kadın kursiyerler katıldı. Eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda kadın girişimciliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu eğitimler ile üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek, uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak amaçlanmaktadır" dedi.

Programda İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından verilen 32 saatlik eğitimi tamamlayan 20 kadın girişimci sertifikalarını aldı.

(HT-MK-Y)



08.04.2017 12:32:21 TSI

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