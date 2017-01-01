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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beyza Piliç'e üç dalda ödül



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyza Piliç'e, istihdama katkı, ihracat ve üretimde Türkiye'nin en büyük ilk 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alması dolayısıyla üç dalda ödül verdi.

Toplu açılış töreni için Adana'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Sanayi Odası'nın Sheraton Otel'de düzenlediği 50. Yıl Onur Gecesi'nde iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı ve Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Recep Çalışkan'a istihdam alanındaki başarılarından dolayı ödül verdi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Çalışkan'a Türkiye'nin en büyük ilk 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alması dolayısıyla bir ödül verdi. Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Çalışkan ise İhracat dalında ödüle layık görüldü.

(ELF-Y)



08.04.2017 12:34:04 TSI

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