08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

OBM Eğitim semineri

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:26
OBM Eğitim semineri
OBM Eğitim semineri

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Orman Genel Müdürlüğü talimatları gereği; "Orman Genel Müdürlüğü Mülkiyetinde, Yönetiminde veya Kullanımında Bulunan Taşınmazların Kayıt Altına Alınması Uygulama Talimatı" ve talimat uygulanması ile ilgili olarak Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü konferans salonunda eğitim düzenlendi.
Orman Bölge Müdür Yardımcısı Engin Keleş' in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen talimatın kullanılması eğitimine Bölge Müdür Yardımcısı Cevdet Çiçek, Makine ve ikmal Şube Müdürü Ayhan Arat, Mali İşler Şube Müdürü Tunay Yardımcı, Orman İşletme Müdürleri, Fidanlık Müdürü, Saymanlar ve Özel Bütçe Muhasebe Yetkilileri ve Şube Mühendisleri katıldı.
Bölge Müdür Yardımcısı Engin Keleş' in açılış konuşmaları ile başlayan eğitimde Bölge Müdürü Beşel, Orman Genel Müdürlüğü mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kayıt işlemleri ile ilgili olarak Zonguldak Bölge Müdürlüğü olarak çok mesafe kat edildiğini, taşınmazların kayıt altına alınmasıyla bu bilgilerin ORBİS' e aktarılacağını ve çalışmaların biran önce zamanında tamamlanması gerektiğini ifade etti.
Makine ve ikmal Şube Müdürü Ayhan Arat, Mali İşler Şube Müdürü Tunay Yardımcı tarafından uygulama talimatına göre Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüklerince yapılması gereken hususlara yönelik olarak örnekler üzerinden sunum şeklinde ve uygulamalı olarak Şube Mühendisi Sevilay Parlak tarafından eğitim verildi. Yapılan değerlendirmenin ardından eğitim sona erdi.
(SÖ-SÖ-Y)

08.04.2017 12:34:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çaturoğlu, 10 Nisan polis haftasını kutladı
YEREL

ÇATUROĞLU, 10 NİSAN POLİS HAFTASINI KUTLADI
enç kalemler yarışması sonuçları açıklandı
YEREL

ENÇ KALEMLER YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Başkan Tekin, polis haftasını kutladı
YEREL

BAŞKAN TEKİN, POLİS HAFTASINI KUTLADI
DSP Genel Başkanı Aksakal:
YEREL

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL:
Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Başkan Uysal, &quot;Cumhurbaşkanımızın derdi, gelecek nesiller&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL, "CUMHURBAŞKANIMIZIN DERDİ, GELECEK NESİLLER"
Gülüç Belediyesi'ne 250 bin TL değerinde malzeme yardımı
YEREL

GÜLÜÇ BELEDİYESİ'NE 250 BİN TL DEĞERİNDE MALZEME YARDIMI
Çakır gündüz mahalle akşam köylerde 'Evet' e destek istedi
YEREL

ÇAKIR GÜNDÜZ MAHALLE AKŞAM KÖYLERDE 'EVET' E DESTEK İSTEDİ
Çaturoğlu, Zonguldak merkeze çıkarma yaptı
YEREL

ÇATUROĞLU, ZONGULDAK MERKEZE ÇIKARMA YAPTI
Eski milli futbolcu Penbe'nin acı günü
YEREL

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU PENBE'NİN ACI GÜNÜ
Devrek'te polis teşkilatı kuruluş yıl dönümü töreni
YEREL

DEVREK'TE POLİS TEŞKİLATI KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ
DSP Genel Başkanı Aksakal:
YEREL

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL:
Prof. Dr. Teoman Duralı'nın adının verildiği çalışma salonunun açılışı yapıldı
YEREL

PROF. DR. TEOMAN DURALI'NIN ADININ VERİLDİĞİ ÇALIŞMA SALONUNUN AÇILIŞI YAPILDI
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Özer'i ziyaret etti
YEREL

TÜBA BAŞKANI PROF. DR. AHMET CEVAT ACAR, REKTÖR ÖZER'İ ZİYARET ETTİ
Engellilere ucuz internet paketi
YEREL

ENGELLİLERE UCUZ İNTERNET PAKETİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası