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OBM Eğitim semineri



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Orman Genel Müdürlüğü talimatları gereği; "Orman Genel Müdürlüğü Mülkiyetinde, Yönetiminde veya Kullanımında Bulunan Taşınmazların Kayıt Altına Alınması Uygulama Talimatı" ve talimat uygulanması ile ilgili olarak Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü konferans salonunda eğitim düzenlendi.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Engin Keleş' in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen talimatın kullanılması eğitimine Bölge Müdür Yardımcısı Cevdet Çiçek, Makine ve ikmal Şube Müdürü Ayhan Arat, Mali İşler Şube Müdürü Tunay Yardımcı, Orman İşletme Müdürleri, Fidanlık Müdürü, Saymanlar ve Özel Bütçe Muhasebe Yetkilileri ve Şube Mühendisleri katıldı.

Bölge Müdür Yardımcısı Engin Keleş' in açılış konuşmaları ile başlayan eğitimde Bölge Müdürü Beşel, Orman Genel Müdürlüğü mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kayıt işlemleri ile ilgili olarak Zonguldak Bölge Müdürlüğü olarak çok mesafe kat edildiğini, taşınmazların kayıt altına alınmasıyla bu bilgilerin ORBİS' e aktarılacağını ve çalışmaların biran önce zamanında tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Makine ve ikmal Şube Müdürü Ayhan Arat, Mali İşler Şube Müdürü Tunay Yardımcı tarafından uygulama talimatına göre Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüklerince yapılması gereken hususlara yönelik olarak örnekler üzerinden sunum şeklinde ve uygulamalı olarak Şube Mühendisi Sevilay Parlak tarafından eğitim verildi. Yapılan değerlendirmenin ardından eğitim sona erdi.

(SÖ-SÖ-Y)



08.04.2017 12:34:12 TSI

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