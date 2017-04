YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray Zabıtasından şehitler anısına fidan

Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesinde görevli zabıta memurları şehitler anısına 250 fidanı topraklarla buluşturdu.

Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, insanlarda çevre bilinci oluşturmak ve gelecek nesillere yeşil bir Aksaray bırakmak için şehitler anısına 250 çam fidanı dikti. Kılıçaslan Tepesinde hazırlanan sahaya belediye meclis üyeleri ile gelen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'da ağaçlandırma faaliyetlerine dikkat çekerek, "Belediye olarak doğaya ve tabiata her zaman saygılıyız. Projelerimizi ve insanlarımıza hizmetlerimizi ise çevreye duyarlı olmaya her zaman özen gösteriyoruz. Gelecek nesillere yeşil bir Aksaray bırakmanın gayretindeyiz. Şimdi ise Kılıçarslan tepesinde toprak kaybını ve erozyonu önlemek adına şehitlerimiz anısına fidan dikiyoruz. Bu konuda duyarlılık gösteren belediye personellerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ardından Başkan Yazgı öncülüğünde zabıta memurları fidanları toprakla buluşturdu.

08.04.2017 12:34:15 TSI

