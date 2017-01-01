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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'da iki kaza: 32 yaralı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:29
Muğla'da iki kaza: 32 yaralı
Muğla'da iki kaza: 32 yaralı
- Muğla'da sabah saatlerinde yolcu otobüsünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 31 kişi hafif yaralandı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla'da iki ayrı kazada 32 kişi yaralandı. Muğla-Denizli Karayolu 10. Kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 31 kişi yaralındı. Kazanın araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında Denizli'den Muğla istikametine seyir halinde olan Refik Kozkıran yönetimindeki 06 L 5820 plakalı otobüs havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs ters istikamete dönerek yan yattı. Kaza esnasında otobüste bulunan yolculardan 31 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza s sonrası yoldan geçen vatandaşlar da yaralıları alarak Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Yücelen Hastanesine sevk etti. Yaralılardan 18'i Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 13'ü de Özel Yücel Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların büyük bölümü ayakta tedavi sonrası taburcu edildi. Kaza ile ilgili olarak Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ve Ula İlçe Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Muğla'daki ikinci kaza ise Menteşe İlçesi Yeni Sanayi sitesi yolunda meydana geldi.
Selami Uslu yönetimindeki 48 DD 804 plakalı kamyonet, bisikleti ile seyir halinde olan Burak Çelik (15) isimli gence çarptı. Kazada Burak Çelik kazada yaralandı. Yaralı genç 112 Acil Servis ambulansı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
(BT)

08.04.2017 12:37:05 TSI
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