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Siverek'te şehitler için mevlit okutuldu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:30
Siverek'te şehitler için mevlit okutuldu
Siverek'te şehitler için mevlit okutuldu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Emniyet Teşkilatı'nın 172'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Hürriyet Caddesindeki Ulu Cami'de Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu. Okutulan mevlite Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, İlçe Müftüsü Burhan Barut, Emniyet Müdürü Yener Gül, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlitin okunması sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerce gül suyu, bisküvi ve lokum ikram edildi. Mevlitin ardından camide bulunan cemaate konuşan İlçe Müftüsü Burhan Barut, şehitlere rahmet dileyerek, "Bu vatan için, dini İslam'ın kutsiyeti için, mübarekliği için hayatlarını feda eden bütün o şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Çünkü ecdadımız bu mübarek yolun bekçisi olan ezanı şeriflerin, bu güzel bayrakların ve Kuran-ı Kerim'in bekçileridir" dedi.
Siverek Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Yılmaz Gözcü, Emniyet Teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü kutlayarak, "Allah rahmet eylesin, şehitler hepimizin şehididir. Asker, polis veya korucu fark etmez. Allah bu hainliği içimize düşürenleri muvaffak etmesin. Bu vatan bu toprak bu bayrak hepimizindir. Allah terörün belasını versin, kınıyoruz" diye konuştu.
Mevlite katılan Mehmet Nedim Eştürk çok duygulandığını söyledi.
(CS-SD-Y)

08.04.2017 12:37:50 TSI
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