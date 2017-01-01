YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Siverek'te şehitler için mevlit okutuldu

Siverek'te şehitler için mevlit okutuldu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Emniyet Teşkilatı'nın 172'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Hürriyet Caddesindeki Ulu Cami'de Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu. Okutulan mevlite Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, İlçe Müftüsü Burhan Barut, Emniyet Müdürü Yener Gül, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlitin okunması sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerce gül suyu, bisküvi ve lokum ikram edildi. Mevlitin ardından camide bulunan cemaate konuşan İlçe Müftüsü Burhan Barut, şehitlere rahmet dileyerek, "Bu vatan için, dini İslam'ın kutsiyeti için, mübarekliği için hayatlarını feda eden bütün o şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Çünkü ecdadımız bu mübarek yolun bekçisi olan ezanı şeriflerin, bu güzel bayrakların ve Kuran-ı Kerim'in bekçileridir" dedi.

Siverek Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Yılmaz Gözcü, Emniyet Teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü kutlayarak, "Allah rahmet eylesin, şehitler hepimizin şehididir. Asker, polis veya korucu fark etmez. Allah bu hainliği içimize düşürenleri muvaffak etmesin. Bu vatan bu toprak bu bayrak hepimizindir. Allah terörün belasını versin, kınıyoruz" diye konuştu.

Mevlite katılan Mehmet Nedim Eştürk çok duygulandığını söyledi.

(CS-SD-Y)



08.04.2017 12:37:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER