Başkan Karatay: "Kalkınmanın olabilmesi için siyasi istikrarın olması gerekir"

AKSARAY (İHA) - AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay, yeni anayasa ve hükümet sisteminin Türkiye'ye siyasi istikrar kazandıracağını kaydetti.

Anayasanın devletin yapısını, işleyişini ve şeklini gösteren, yurttaşların hak ve özgürlüklerini garanti altına alan, erklerin nasıl kullanılacağını gösteren ve normlar hiyerarşisinin en tepesinde yer alan belge olduğunu belirten Başkan Karatay, "Toplumsal bir sözleşme olmasının haricinde anayasa ihtiyaç olması halinde de değiştirilebilir bir metindir. Daha doğru bir ifadeyle değiştirilemeyecek maddeler dışında mevcut sistemin sorunlara, tıkanıklıklara çözüm bulamadığı durumlarda, konularda anayasa ihtiyaç dahilinde değiştirilerek bir çözüm reçetesi, bir güvence olarak halka sunulmaktadır" dedi.

Bir ülkede ekonomik istikrar ve kalkınmanın olabilmesi için mutlaka siyasi istikrarın olması gerektiğini belirten Başkan Karatay, "Her 10 yılda bir meydana gelen darbeler, muhtıralar ve post-modern darbeler ülkemizde istikrarın sağlanamadığının göstergeleridir. Terörün ve FETÖ benzeri yapılanmaların can yaktığı günler, mevcut Cumhurbaşkanlığının ve hükümet sisteminin sorunları önleyemediği, tıkanıklıkları gideremediği ve sürdürülebilir olmadığını göstermiştir. Buna binaen anayasa değişikliği gündeme gelmiştir. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından üzerinde mutabakat sağlanan 18 maddelik yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi meclisten geçerek halk oylamasına sunularak karar millete bırakılmıştır" şeklinde konuştu.



"Neden evet demeliyiz"

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandumunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Karatay, "Anahtar kelimenin istikrar olduğu yeni sisteme, yargının bağımsız ve tarafsız olması, evrensel hukuk ve adalet gereğince Cumhurbaşkanı üzerinde denetim sahibi olması için evet. Hukukun üstünlüğü, kanun teklif etme konusunda yalnızca vekillerin yetkili kılınması, milletin iradesinin devlet yönetiminde daha etkili ve güçlü olması, geçmiş deneyimlerin tekrar yaşanmaması için evet. Cumhurbaşkanı ile hükümet arasında yaşanan sorunların ve çift başlılığın son bulması, vesayetin bitmesi, yönetimde kontrol sağlayıp terörün ve gizli yapılanmaların ülkemizden temizlenmesi ve daha etkin bir mücadelenin verilmesi, hem içerde hem de dışarda güçlü Türkiye olmak için evet. Sahada ve masada ülkemizi ilgilendiren konularda söz sahibi olmak, bürokrasinin geciktirici ve ağırlaştırıcı etkisini törpülemek, işsizliği sona erdirmek, refah içinde 2023 hedeflerine yürümek, dünya ile rekabet edebilmek ve gelişmiş ülkeler sınıfında olabilmek, ülkemize her alanda daha iyi hizmetler yapabilmek ve devlet görevlileri üzerindeki baskıları kaldırabilmek için evet. Milletimizin refahını ve huzurunu arttırmak, çocuklarımızın geleceğini ve devletimizin bekasını garanti altına almak, en önemlisi egemenliği gerçek anlamda kayıtsız şartsız millete vermek, millet iradesini daha da güçlü kılmak daha büyük, güçlü, istikrarlı bir Türkiye için evet demeliyiz" diye konuştu.

