Başkan Tekin, polis haftasını kutladı

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm polis teşkilatı ile ailelerinin polis haftasını kutladı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Polis Teşkilatının Kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda,

"Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için yeri geldiğinde 24 saat görev yapan emniyet mensuplarımız, vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ve kamu düzeninin de en büyük teminatıdır. Polislerimiz, yetkilerini anayasa ve yasalardan aldığı güçle, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama, halkımızın can ve mal emniyetini koruma, ülkede huzur ve güven ortamını sağlama, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda 172 yıldır çok büyük özveri ile gece gündüz demeden başarılı bir şekilde görev yapmaktadır.

Polislik mesleği zordur; meşakat ister, fedakarlık ister, cesaret ister, adalet ister, soğukkanlılık ister, sabır ister, azim ister, kararlılık ister. Birçok meslekte ayrı ayrı var olması gereken bu unsurlar, polislik mesleğinde bir arada olmayı gerektirir. Kutsal bir meslek olan polislik, sağlıklı ve huzurlu bir toplumun da temel unsurudur. Bu nedenledir ki, polise görevini yaparken yardımcı olmak, herşeyden önce kendi can ve mal güvenliğimize, barış ve huzurumuza katkı sağlamaktır. Polis, ancak duyarlı vatandaşıyla bütünleştiğinde görevini en iyi şekilde yerine getirme fırsatını bulur. Dolayısıyla, polise görevini yaparken yardımcı olmak, aynı zamanda vatandaşlık görevimizdir. Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, "Polis; asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, anne kadar şefkatli olmalıdır." sözleriyle, polisimizde olması gereken nitelikleri anlatmış, "Polis, kanun adamıdır, ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir. " sözleriyle de, polisimizin saygınlığını ifade etmiştir.Emniyet Teşkilatımız ve polislerimizin, Atatürk ilkeleri ışığında özgürlükçü demokratik düzenin en önemli teminatlarından biri olmayı bundan sonra da sürdüreceklerine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 172. Yıldönümünü ve Polis Teşkilatımızın tüm mensuplarının Polis Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar, aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. Şehit polislerimizi ve ebediyete intikal etmiş polislerimizi de rahmetle anıyor, emekli polislerimize de sağlık ve mutluluklar diliyorum"ifadelerine yer verdi.

08.04.2017 12:39:38 TSI

