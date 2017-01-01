YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Aydoğdu ve Başkan Yazgı'dan sanayi esnafıyla istişare toplantısı

Milletvekili Aydoğdu ve Başkan Yazgı'dan sanayi esnafıyla istişare toplantısı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı sanayi sitesinde esnafla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Madeni Sanatkârlar ve Tamirciler Oda Başkanı Mehmet Üçkulak, ve meclis üyeleri sanayi esnafıyla buluştu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, daha önce sanayide esnafla gerçekleştirdiği toplantılarında olduğu gibi bu toplantıda da TOKİ aracılığı ile yapılacak Yeni Sanayi Kentsel Dönüşüm projesini anlattı.

Başkan Yazgı burada yaptığı açıklamasında, "Sanayi projemiz hem şehrimiz hem de sizler için çok önemli bir proje. Bizler 3 sene boyunca süren görüşmeler sonucunda projeyi netleştirdik. 3 senede sadece bu projede değil birçok projemizi eş zamanlı yürüttük. Bu süre zarfında bu işi istediğimiz fiyat ve koşularda kimin yapacak olması esas önemli olan oydu. Yapacak olanın bize öyle bir imkân sunması lazım ki siz esnaflarımız kira öder gibi ödeyip kendi yerlerine sahip olmaları bulunmaları, bizim yola çıkış maksadımız buydu bu amaçla biz yola çıktık. Esnaflarımız ilk etap için geldiler başvurularda bulundular. Şu an için ilk etap tamamen bitti. Esnaflarımız bizden çekme payı olarak 10 değil de 15 metre istediler. Tamam dedik. Yine esnaflarımız, blokların arasına çay ocağı, lokanta istediler. Ona da tamam dedik. Bizden şunu da istediler. 100, 200, 300, 400, 500 metre karelik dükkânlar farklı bloklarda değil de aynı blok üzerinde de olsun istediniz. Ona da tamam dedik. Vaziyet planlarının dağılımlarını sırf sizin için tekrar çizerek son kez revize ettik. Esnafımız bizden ne istediyse yaptık. Çünkü orayı kullanacak sizlersiniz. TOKİ Mayıs Haziran ayı gibi hemen ihaleye çıkacak ihale sonuçlandığı andan itibaren de ilk temellerimizi atmaya başlayacağız. Benim hedefim şu burada bulunan bütün sanayi esnaflarımızı oraya taşımak ve bulunduğumuz yeri de yepyeni bir şehir yapmak. Yani biz bir şeyi kapatırken yeni bir şeyi de açıyoruz ki imkânlarımızı fırsatlarımızı daha da arttırıyoruz. TOKİ Başbakanlığa bağlı. Yani devlet güvencesinde ve 2 yılda dükkânları tamamlayıp sanayiyi bize teslim edecek" dedi.

Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise Sanayi Kentsel dönüşüm projesinde TOKİ aracılığı ile yapılan ender sitelerden biri olduğunu belirtti. TOKİ'nin aslında konut yaptığını aktaran Milletvekili Aydoğdu, TOKİ'nin kaliteli yaptığını işini ve taahhüt ettiği zamanda işi teslim ettiğini açıkladı. Toplantıya katılan esnaflar adına söz alan Madeni Sanatkârlar ve Tamirciler Oda Başkanı Mehmet Üçkulak, verdiği bilgilerden dolayı Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti.

(YC-İP-Y)



08.04.2017 12:41:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER