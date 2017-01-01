YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Seyfi Dingil esnafa 'evet'i anlattı

Başkan Seyfi Dingil esnafa 'evet'i anlattı



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, referandum çalışmaları kapsamında küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek 16 Nisan'ın önemini anlattı.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, TBMM idare amiri Orhan Karasayar, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur ile birlikte sanayi esnafına, 16 Nisan'dan sonra hükümet kurulamama krizlerinin tarih olacağını, 5 yıllık kesintisiz istikrar dönemlerinin geleceğini ve bunun sonucunda ülkenin ve milletin kazanacağını ifade etti.

Başkan Seyfi Dingil 16 Nisan'a kadar durmadan çalışacaklarını belirterek, "Güvenoyu ve gensoru uygulaması kalkıyor. Millet iradesi doğrudan hükümete yansıyor. Cumhurbaşkanını millet seçtiği için kurulacak hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor. Meclisin hükümete kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi kalkıyor. Mevcut sistemde kanun hükmünde kararname yetkisi bakanlar kurulunda. Şimdi hükümet meclis dışından ve doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından kurulacağı için yürütme alanında kararname çıkarma hakkı Cumhurbaşkanına tanınıyor" şeklinde konuştu.



İstikrar İçin Evet!

Esnafa 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasının önemini anlatan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Güçlü iktidar daima istikrar diyoruz. Meclis seçimleri 5 yılda bir yapılacak. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri de aynı gün yapılacak. 5 yıllık kesintisiz istikrar dönemleri gelecek. Erken seçim ihtimali iyice azalacak. Uzlaşma kültürü ön plana çıkıyor. Koalisyonlar, hükümet kurulamama krizleri tarih olacak. Sonucunda ülkemiz ve milletimiz kazanacak" dedi.

Başkan Seyfi Dingil ayrıca esnafın görüş öneri ve taleplerini dinleyerek kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler de verdi.

(MSM-Y)



08.04.2017 12:41:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER