YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. enç kalemler yarışması sonuçları açıklandı

Genç kalemler yarışması sonuçları açıklandı



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Kalemler Projesi kapsamında "Genç Kalemler'in Dilinden 15 Temmuz " adlı hikaye yarışmasında , Türkiye ikincisi olarak Alaplı'dan çıktı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 03/02/2017 tarih ve 1380354 sayılı yazı ile duyurduğu Genç Kalemler Projesi kapsamında "Genç Kalemler'in Dilinden 15 Temmuz " adlı hikaye yarışmasında, Alaplı İMKB Anadolu Lisesi 10/C sınıfı öğrencisi Dilan Yazıcıoğlu, 13 sayfadan oluşan " Vatan Uğruna" hikayesiyle Türkiye 2'ncisi oldu. "Genç Kalemler'in Dilinden 15 Temmuz " hikaye yarışmasında dereceye giren tören ödülleri ,14 Nisan 2017 tarihinde Muğla Valilik tarafından verileceği belirtildi.

Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, "Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Kalemler Projesi kapsamında "Genç Kalemler'in Dilinden 15 Temmuz " adlı hikaye yarışmasında Alaplı İMKB Anadolu Lisesi 10/C sınıfı öğrencisi Dilan Yazıcıoğlu Türkiye ikincisi olarak Alaplı, Zonguldak'ımızın gururu oldu. Emeği geçen idarecilerimizi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ümit Türkoğlu'nu ve öğrencimiz Dilan Yazıcıoğlu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

(EY-SÖ-Y)



08.04.2017 12:42:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER