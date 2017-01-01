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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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enç kalemler yarışması sonuçları açıklandı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:34
enç kalemler yarışması sonuçları açıklandı
Genç kalemler yarışması sonuçları açıklandı

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Kalemler Projesi kapsamında "Genç Kalemler'in Dilinden 15 Temmuz " adlı hikaye yarışmasında , Türkiye ikincisi olarak Alaplı'dan çıktı.
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 03/02/2017 tarih ve 1380354 sayılı yazı ile duyurduğu Genç Kalemler Projesi kapsamında "Genç Kalemler'in Dilinden 15 Temmuz " adlı hikaye yarışmasında, Alaplı İMKB Anadolu Lisesi 10/C sınıfı öğrencisi Dilan Yazıcıoğlu, 13 sayfadan oluşan " Vatan Uğruna" hikayesiyle Türkiye 2'ncisi oldu. "Genç Kalemler'in Dilinden 15 Temmuz " hikaye yarışmasında dereceye giren tören ödülleri ,14 Nisan 2017 tarihinde Muğla Valilik tarafından verileceği belirtildi.
Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, "Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Kalemler Projesi kapsamında "Genç Kalemler'in Dilinden 15 Temmuz " adlı hikaye yarışmasında Alaplı İMKB Anadolu Lisesi 10/C sınıfı öğrencisi Dilan Yazıcıoğlu Türkiye ikincisi olarak Alaplı, Zonguldak'ımızın gururu oldu. Emeği geçen idarecilerimizi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ümit Türkoğlu'nu ve öğrencimiz Dilan Yazıcıoğlu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.
(EY-SÖ-Y)

08.04.2017 12:42:15 TSI
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