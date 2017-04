YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Memur-Sen'li kadınlardan "İdlib" tepkisi

SAMSUN (İHA) - Samsun Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Songül Kıyak, "Karanlık Batı ruhunun icadı kimyasal silahlar İdlib'de çoğu çocuk onlarca insana ölüm kustu. Bu katliamda Rusya, ABD, İran başta olmak üzere emperyalist Batı, katil Esed'in suç ortaklarıdır" dedi.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Yönetimi yaptığı basın açıklaması ile Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silahlı saldırıya tepki gösterdi. 4 Nisan'da Esed rejimi ile Rus güçleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Han Şeyhun'daki kimyasal saldırıda, aralarında en az 27 çocuğun bulunduğu 100'ü aşkın sivilin hayatını kaybettiğini, 500 sivilin de kimyasal maddeden etkilendiğini belirten Kadınlar Komisyonu Başkanı Songül Kıyak, "Altı yıldır Suriye'de işlenen ve yaklaşık bir milyon insanın ölümüne yol açan insanlık dışı katliamlar maalesef katlanarak devam ediyor. Karanlık Batı ruhunun icadı kimyasal silahlar dün İdlib'de çoğu çocuk onlarca insana ölüm kustu. Bu katliamda Rusya, ABD, İran başta olmak üzere emperyalist Batı, katil Esed'in suç ortaklarıdır" diye konuştu.



"Öldürdüğünüz her canlının hesabını vereceksiniz"

Songül Kıyak sözlerine şöyle devam etti: "Aç gözlü emperyalist işgalciler, insanlık düşmanları, hainler, kalleşler. İnsanlarımız ve şehirlerimiz sizin kirli ellerinizle perişan oldu. O kadim şehirlerde yaşattığımız insanlığı, huzuru, mutluluğu, kardeşliği, medeniyeti vurdunuz, talan ettiniz. Kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza uzanan o kirli ellerinizi kırmaya ahdettik. Bilinsin ki bizim kitabımızda zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur! Bu coğrafyada döktüğünüz her damla kanın, zulmettiğiniz her mazlumun hesabını soracağız sizden! Biz bu Müslüman vatan evlatlarını yetiştiren kadınlar olarak; yeryüzünde hürriyetin ve adaletin hakim olması için çabamız, ümidimiz, gayretimiz ve mücadelemiz artarak devam edecek. Yeryüzünde bütün mağdur, mazlum ve güçsüzlere kol kanat germeye, kucak açmaya devam edeceğiz. Son nefesimize kadar ümitle ve azimle gayret edeceğiz. Üzüleceğiz, kalbimiz taşlaşmasın diye ağlayacağız ama gevşemeyeceğiz, asla ümitsizliğe kapılmayacağız, pes etmeyeceğiz."

Kıyak açıklamasını şöyle tamamladı: "Samsun Memur-Sen ailesi olarak bağırıyoruz 'İdlib'de insanlık suçu işleyen, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği yöntemlerle çocuk ve masum sivilleri katleden zalim rejim ve emperyalist destekçileri bilin ki; hepinize hesap soracağız."

