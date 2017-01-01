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Başarılı girişimciler geleceğe adım attı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle hayata geçirilen ve Düzce Üniversitesi'nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi kapsamındaki sağlık ve çevre teknolojileri alanlarındaki çalışmalarına da katkı sağlayan Health Sprint ve Düzce Demo Day etkinliklerinin kapanış programı gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Düzce Teknopark Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özkan Şahin, AR-GE'nin ürünleştirme ve ticarileştirme olmak üzere iki boyutu olduğunu ifade ederek üretilen prototipin ticarileştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İlk kez Düzce Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirildi

Ülkemizde ilk kez Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen Health Sprint ile Düzce Demo Day etkinliklerinin süreçleri hakkında bilgiler paylaşan Şahin, hem Düzce Üniversitesi hem de Düzce Teknopark olarak girişimcilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek "İş bulan değil, iş kuran nesiller yetiştirmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Çakır, "Bilimsel çalışmaların ürüne dönüşüp ticarileşmesi önemli"

DTSO Başkanı Fahri Çakır, yaptığı konuşmasında bilimsel çalışmaların ürüne dönüştürülerek ticarileştirme aşamasına geçilmesini çok önemsediğini dile getirdi. Yapılan girişimcilik etkinliklerinin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Çakır, fikirlerin uygulama alanının sanayi alanı olduğunu dillendirerek sanayicilerin girişimcilere her zaman ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi. Ürünlerin ticarileştirme boyutuna geçemediği sürece girişimcilik çalışmalarında devamlılığın sağlanamayacağına dikkat çeken Fahri Çakır, bu tür çalışmalara ellerinden gelen katkıyı vermek istediklerini belirtti.

Rektör "Girişimcilik önemli"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, girişimciliğin hem bölge hem de ülkemiz için çok önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. İnovasyonun olmadığı bir ortamda üretimin de olumsuz etkileneceğini ifade eden Prof. Dr. Çakar, Ülkemizin girişimci genç zihinlere ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Health Sprint ve Düzce Demo Day etkinlikleri için Düzce Teknopark'a ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi'ne teşekkür eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, D-IN81 Kuluçka Merkezi'nin, yeni iş fikirlerini hayata geçirerek hızla ilerleme kaydettiğini söyledi.

Girişimcilerin kişilik özelliklerinden de bahseden Prof. Dr. Çakar, risk alabilme, güç ve başarı odaklılık ile sosyalliğin girişimcilerin temel özellikleri olduğunu sözlerine ekledi. Gerçekleştirilen etkinliklerin sadece Düzce Üniversitesi için değil, Bölgemiz ve Ülkemiz adına gurur verici olduğunu dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm girişimcilere başarılar diledi.

Ödül verildi

Açılış konuşmalarının ardından Health Sprint etkinliğine katılan takımların sunumlarına geçildi. Ülkemizde ilk kez Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde düzenlenen Health Sprint etkinliğine katılan 9 takım, tespit edilen sorun alanlarına yönelik sağlık sektöründe kullanılmak üzere geliştirdikleri ön prototipleri ve saha uygulamalarını paylaştı. Sağlık alanındaki inovatif fikirlerini ürüne dönüştürme adına önemli çalışmalar gerçekleştiren girişimciler, projelerini geliştirme süreçleriyle ilgili bilgileri aktararak katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Düzce Üniversitesi'nin "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" projesi kapsamındaki sağlık ve çevre teknolojileri alanlarındaki çalışmalarına da katkı sağlayan Health Sprint etkinliğine katılan girişimcilere yürüttükleri projeleri için başarı belgeleri; etkinlik sürecinde emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programın ikinci bölümünde Düzce Demo Day etkinliği gerçekleştirildi. Düzce ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan girişimcilerin, iş fikirlerini ürün ya da hizmete dönüştürmesi ve ticarileştirmesi süreçlerinde, girişimcilerin başarılı ve hızlı bir şekilde ilerleyebilmelerini sağlamak amacıyla 2016 yılında kurulan D-IN81 Kuluçka Merkezi, ilk ön kuluçka mezunlarını vermenin gururunu yaşadı.

D-IN81 Kuluçka Merkezi'nde eğitim gören girişimciler, kesinleşmiş iş fikirlerini sunarak dereceye girmek için yarıştı. Eray Kocatürk, Erdem Karakaş ve Elif Çokal'ın yer aldığı takım El At projesiyle birinci olma başarısı gösterdi. Ali Güngüt, Ali Çalpan ve Dilek Güngüt'ten oluşan takım Napad adlı projeyle ikinci olurken, Armağan Ercan, Çağrı Karayaka, Alper Tezcan ve Oğuzhan Gedik'ten oluşan takım, Alışverişarkadaşım.com adlı projesiyle üçüncülük derecesini elde etti.

Birinci olan iş fikri sahibi 1 yıllık ücretsiz ofis alanı ve tanıtım desteği, ikinci olan girişimci yüzde 75 oranında ofis kira indirimi ve tanıtım desteği, üçüncü olan iş fikri sahibi ise yüzde 50 oranında ofis kira indirimi ve tanıtım desteği ödülünün sahibi oldu.

Dereceye giren başarılı girişimciler, yenilikçi fikirlerini ticarileştirme adına önemli bir adım attı. Geleceğin parlak girişimcilerini, yatırımcılarla buluşturmayı hedefleyen Düzce Demo Day etkinliği, ödül töreninin ardından sona erdi.

(AY)



08.04.2017 12:47:01 TSI

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