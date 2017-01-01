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ANMEG Vakfı Başkanı Özer: "Halk en iyi cevabı sandıkta verecek"



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KONYA (İHA) - Anadolu Medya Grup (ANMEG) Vakfı Başkanı Ahmet Özer, "Evet diyenleri İzmir'de denize dökeceğiz" diyen Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, CHP'nin bilinçaltını yansıttığını söyledi.

Bozkurt'un söylediklerine şaşırmadığını belirten Özer, "Çünkü Hüsnü Bozkurt CHP genetiğinin tipik bir örneğidir. Yıllarca Türkiye'nin üzerinde demokrasi naraları atarak, diktatörlük yapan CHP, son 15 yıldan buyana milletin kararlılığı sonucunda atını oynatamamanın sancılarını çekmektedir. 16 Nisan halkoylamasından önce almış oldukları 'gerginlik oluşturmayalım, gerginlik işimize gelmiyor' politikası Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarıyla son bulmuştur. Yani taktikleri tutmamış ve yine fabrika ayarlarına dönmüşlerdir. Bozkurt, aziz milletimizi tehdit edecek kadar ileri gitmiş, şanlı halkımızı Yunanlılarla benzetecek kadar aymazlaşmıştır. Ancak büyük milletimiz her şeyi çok iyi bilmekte, CHP'yi de çok iyi tanımaktadır. Halkımız, gereğini 16 Nisan'da sandıkta yapacaktır. Halkımız gereğini sandıkta verecek ve bir kez daha tüm dünya gerçek demokratların kim olduğunu görecektir" dedi.

(İHA-İP-Y)



08.04.2017 12:52:25 TSI

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