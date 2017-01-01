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Karabiga'ya çöp taksi



(Fotoğraflı)



Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga İlçesine bağlı Karabiga Beldesinde Çöp taksi hizmet vermeye başladı.

Karabiga'da çevre ve sahil temizliğinde kullanmak amacıyla belediye tarafından çöp taksi hizmetine başlandı. Karabiga belediye başkanı Muzaffer Karataş, "Çöp toplamada daha hızlı temizlik sağlamak amacıyla hizmet vermeye başlayan çöp taksi artık halkımızın hizmetinde. Beldemizde çevre temizliği konusunda daha hızlı ve kolay temizliğe ulaşabilmek amacıyla bu uygulamayı başlattık. Her geçen gün beldemiz ile ilgili neler yapabilir diye düşünüyor ve çalışıyoruz. Temiz bir çevre konusunda da oldukça titiz davranıyoruz. Aynı destek ve titizliği halkımızdan da bekliyor ve bizde onlara karşı her türlü desteği elimizden geldiğince yapmayı planlıyoruz" dedi.

(GD)



08.04.2017 12:54:43 TSI

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