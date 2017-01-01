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Kayseri'de yaşayan Karadenizliler buluştu



(Fotoğraflı)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de yaşayan Karadenizliler, kente daha iyi hizmet verebilmek için fikir alışverişi yapmak üzere bir araya geldi.

Öğretmenevi Toplantı Salonunda düzenlenen buluşmada açılış konuşmasını yapan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü yaşar Öztürk, Karadenizliler olarak, yaşadıkları kente daha iyi hizmet verebilmek için kontakt sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Karadenizlilerin vatanperver vatandaşlar olduğunu belirten Yaşar Öztürk, kurulacak olan dernekle kültürel çalışmalar yapılacağını ifade etti. Yaşar Öztürk, bundan sonraki süreçte benzer buluşmaların daha kurumsal gerçekleştirileceğini kaydetti.

Buluşmaya, 25'inci dönem Kayseri AK Parti Milletvekili Havva Talay Çalış, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sakin Terzi, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya, MEB Müfettişi Harun Baştürk, Kocasinan İlçesi Mili Eğitim Şube Müdürü Cemal Bolgi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Melike Aydın Şahin, Eğitim-Bir-Sen Kocasinan Şube Müdürü Ali Çakmak, Erciyes Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Kara, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Sorumlusu Fatih Sultan Mehmet Çolak, ÇAYKUR Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı Resul Zengin, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bölge Müdürü Fahrettin Demir, Araştırmacı-Yazar Emrah Bekçi, Sabahat Hıfzı Gözübüyük İmamhatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Uzun, Erkilet Ali Osman Özel İlköğretim Okulu Müdürü Zeki Mert, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Murat Bal, Cevdet Sunay İlkokulu Müdür Yardımcısı İsmail Türeli, Boğaziçi Temel Lisesi Okul Müdürü Bayram Önder, Çözüm Temel Lisesi Müdür Yardımcısı Orhan Balcı, Öğretmenler Şengül Şimşek Tekgüneş, Emine Kaya, Gönül Karamermer, Ercan Tuzcuoğlu, Serdar Yılmaz, Murat Arslan, Devrim Güler, Yusuf Keskin, Mehmet Emin Erdemir, Ömer Dursun, Suna Erdoğan Çolak, Özdilek Holding Mağazaları Müdürü Tuncay İnan, Colgate-Palmolive Şirketleri Bölge Müdürü Mustafa Kumru, İnciroğlu Otomotiv AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, Karadeniz Balıkçılık Restoranı sahibi Mehmet Kurt, Bankacı Resul Turak ile Recai Yılmaz, Emekli Emin Güler, Memur Adnan Zengin, Cengiz Yıldız, Suat Tekgümüş ve İsa Özsoy, Kubilay Güneri, Erkilet Çocuk Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Aytaç Balcı, Güvenlik Görevlisi Hamdi Altun, Esnaf Erdal Akpınar, Akif Erdoğan Uzman Orhan İskenderoğlu, Muhasebeci Fatma ve Bulunmaz Zengin, Biyolog Mutlu Bal katıldı.



08.04.2017 12:56:16 TSI

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