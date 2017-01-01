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Öğrencilerden polis amcalarını ziyaret



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Namık Kemal ilkokulu öğrencileri Düzce Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Namık Kemal İlkokulu 3F sınıfı öğrencileri Emniyet Müdürümüz Hüseyin Deniz'i makamında ziyaret etti. Polislere yönelik yazdıkları mektupları okuyan öğrenciler, yaptıkları resim ve diğer çalışmaları da emniyet müdürüne teslim ettiler.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Hüseyin Deniz, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza bizler için önem teşkil eden bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadıkları için, teşekkür ederim" dedi.

(AY)



08.04.2017 12:57:02 TSI

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