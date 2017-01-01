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Van'da Çiriş ve Kenger tezgâhlardaki yerini aldı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:50
Van'da Çiriş ve Kenger tezgâhlardaki yerini aldı
Van'da Çiriş ve Kenger tezgâhlardaki yerini aldı

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van'da havaların ısınmasıyla birlikte dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve pırasaya benzerliği ile bilinen 'Çiriş' otu ile otlu peynirde kullanılan kenger oto tezgâhlardaki yerini aldı.
Van'da dağların yüksek kesimlerinde yetişen çiriş ve otlu peynir yapımında kullanılan kenger otu uzun süren kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla köylüler tarafından toplanarak kent merkezindeki manav ve seyyar satıcılarda satışa sunuldu. Çiriş ve kenger otonun Van'ın Erek Dağı etekleri ile Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde getirdiklerini anlatan Abdullah Girgin, bu otların aslında baharın geldiğinin göstergesi olduğunu belirterek, "İlkbaharın gelmesiyle birlikte yöre halkı dağların yüksek kesimlerinde çiriş ve kenger otunu toplayıp hem kendi evlerinde kullanıyor. Hem çarşı pazarda bunları satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. İlk etapta bize çiriş ve kenger otları getiriliyor. İleri ki zamanlarda ise uçkun, mende, sirmo ve siyabo olarak adlandırdığımız gerek yöresel yemeklerde kullanılan otlar, gerekse de Van'ın meşhur otlu peynirinde kullanılan otlar tezgâhlarımızda yerini alıyor. Fiyatları şuan için biraz pahalıdır. Çiriş otunun 3 kilosunu 10 liraya veriyoruz. Kengerin ise kilosunu şuan 4 liradan satıyoruz. İlerde bu dağların yüksek kesimlerindeki karların da erimesi ile bu fiyatlar çok daha aşağılara düşüyor" dedi.
Bölge halkının çiriş otunu doğunun pırasası şeklinde tanımladığını da anlatan Girgin, "Çiriş, özellikle yöresel yemeklere lezzet katıyor. Kimi vatandaşlar da çirişi alıp kurutarak kış mevsimlerinde tüketiyor. Doğal olmasından dolayı insanlar sağlık anlamında da faydalı olduğuna inanıyor. Onun için gerek bölgede gerekse ilimizde çiriş fazlaca tüketiliyor" şeklinde konuştu.
(MD-ŞAK-Y)

08.04.2017 12:57:39 TSI
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