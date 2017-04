YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Körfez'de yeni hedef, 5 yılda 500 milyon lira

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yeni hedefin 5 yılda 500 milyon liralık yatırımı hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 3 yılda hayata geçirilen ve startı verilen 300 milyon liralık 300 projeyi Tütünçiftlik Kültür Merkezinde vatandaşlarla paylaştı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran dışında toplantıda; AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli, Selattin Kabadayıoğlu, İsa Taş ve Sait Çalık, Meclis Üyeleri, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem, Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek, Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık, birim müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk olarak 'Hizmette 3. Yıl Tanıtım Filmi' yayınlandı. Kürsüye çıkan ilk isim AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, hayata geçirilen projelere övgüler yağdırdı. Yaman, "Körfez'de gerçekten bir birinden güzel projeler hayata geçti, geçmeye devam ediyor. Bizlerde bunları yakından takip ediyoruz. Belediye başkanlığı yapmış bir kişi olarak, bu projeleri hayata geçirmenin zorluklarını biliyorum. Başkanımıza ve ekibini gerçekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.



"Yapamazsınız dediler, inandık ve yaptık"

Milletvekili Cemil Yaman'ın ardından sahneye çıkan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hizmetlerin çıkış noktasının insan olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz gün üzerinden tam 3 yıl geçti. İnsan odaklı hizmetleri hayata geçireceğimiz ve her yıl 'hesap veren bir belediye' olarak sizlerin karşısına geçerek hesap vereceğimiz söyledik. Sözümüzü de tuttuk. Bu projeler sadece benim ve ekibimin değil, tüm Körfez halkının başarısıdır. Projeleri yapacağımızı söylediğimiz de; 'yapamazsınız' dediler. Biz inandık. Yapacağımıza da söz verdik. Çok şükür geldiğimiz noktada tutmadığımız bir sözümüz olmadı. Çünkü inanmak başarmanın yarısı diyerek her projeye başladık. Çünkü inanmadığımız hiçbir işe imza atmadık. Günü kurtarmak için proje değil, Körfez'in geleceği planlayarak projeler ürettik. Yapacak daha çok işimiz var. Önümüz açık. Çok şükür vatandaşlarımızın desteğiyle de yeni startını verdiğimiz projeleri kısa sürede tamamlayacağız ve Körfez'i 2023'e doğru hazırlayacağız" dedi.



"Körfez 'İlim' kenti olacak"

Geçtiğimiz günlerde 36 projenin açılışını Bakan Fikri Işık'ın katılımıyla yaptıklarını belirten Baran, "Orada bir de Körfez Kampüsümüzün temelini attık. 4 bin 500 öğrencilik bir kampüs olacak. Yeter mi? Körfez'e bu da yetmez diyerek Hereke'de bir fakülte yapmak için çalışma başlattık. Ve bu ay içerisinde de o projeyi nihayete erdirmeyi hedefliyoruz. Bu yeter mi? Bu da yetmez. İlimtepe'de bir üniversite projemiz var. 2018'de de onu sonuca erdirmiş olacağız. Körfez sadece sanayi ve liman kenti değil, İlim kenti de olacak. Eğitime 3 yılda verdiğimiz destek sadece bunlar değil. 10 milyon liralık yatırım yaptık. Çünkü eğitim denilince bizim için akan sular duruyor. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılarken, çocuklarımıza moral olsun diyerek 5. sınıf öğrencilerine de sadece bu yıl 3 bin 400 bisiklet dağıttık. Eğitimleri için spor da önemliydi. 'Sporun Başkenti Körfez' sloganı ile oluşturduğumuz Spor Akademilerinde şu an 6-16 yaş arası 3 bin 500 öğrencimiz eğitim görüyor. Ve bunlar arasında artık Dünya Şampiyonu, Türkiye Şampiyonu sporcularımız var. Körfez, Türkiye'nin en büyük sanayi ilçesi. 160 bin nüfusumuz var. Her sene nüfusu 7 bin artan bir ilçeyiz. Aynı zamanda turizm kenti de olmalıyız diyerek Körfez'deki tarihi değerleri gün yüzüne çıkarmak adına çalışmalar başlattık. Hereke Kalesi, Kutluca Telgrafhanesi, Abdulaziz'in Av Köşkü, Taşköprü gibi birçok projeyi restore ederek tekrar Körfez'e kazandırma adına çalışma başlattık" diye konuştu.



"Dev projeler hayata geçiyor"

Körfez kentinin geleceği için yapılan yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunan Baran, "Sarnıç Han inşaatımız devam ederken, geçtiğimiz ay içinde İlimtepe Kültür Merkezi'mizin de temelini attık. İlimtepe, Körfez'in geleceği. Orada 140 bin kişilik alanı imara açtık. TOKİ'ye 310 dönüm alan teslim ettik. Orada bir yaşam alanı kurulacak. Projenin startını verdiler. İki tane duble yol çalışmamız devam ediyor. Devlet Hastanesi'nin hemen yanından İlimtepe'ye 25 metre genişliğinde duble yol yapılacak. Bunlar, ulaşımı da rahatlatacak. Mahalle aralarından da kapalı pazarları kaldırıyoruz. Modern kapalı pazarları tek tek hayata geçireceğiz. Körfez Devlet Hastanemiz yeterli değildi. Bakanlıkla görülmeler yaptık. Yatırım bütçesine alamadıkları için 'biz yaparız' dedik. Oranın da projesini tamamladık. Kısa süre içerisinde de ihaleye çıkarak Körfez'de hak ettiği modern bir hastane binasını kazandıracağız. Sosyal belediyecilik anlamında da yeni doğan bebeğe 'hoş geldin' derken, askere giden evlatlarımıza da 'hayırlı teskereler' diyor, çeşitli hediyeler veriyoruz. Üniversite öğrencilerimize burs veren tek belediyeyiz. Bunlar, bize güvenen vatandaşlarımız sayesinde oluyor. 3 yılda 300 milyonluk yatırım yapmak zor iş. Planlarımız saat gibi tıkır tıkır işliyor. Halkımız kendine yapılan güzellikleri unutmuyor. Körfez Belediyesi her zaman örnekti, örnek olmaya da devam edecek. 300 milyonluk yatırımı 3 yılda tamamladık. İnşallah 5 yılda 500 milyon TL'lik projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Emeği geçen ekibime, çalışanlarıma, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

